Το φιλί της Αλεσάντρα Αμπρόσιο με τον αρραβωνιαστικό της στο Παρίσι: «Κάποιες στιγμές μοιάζουν βγαλμένες από παραμύθι», δείτε βίντεο
Το φιλί της Αλεσάντρα Αμπρόσιο με τον αρραβωνιαστικό της στο Παρίσι: «Κάποιες στιγμές μοιάζουν βγαλμένες από παραμύθι», δείτε βίντεο
Η 45χρονη και ο Μπακ Πάλμερ ταξίδεψαν στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τα παιδιά του μοντέλου
Ένα βίντεο δημοσίευσε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο από το Παρίσι, στο οποίο φιλά τον αρραβωνιαστικό της και δήλωσε πως στιγμές σαν κι αυτή μοιάζουν να έχουν βγει από παραμύθι.
Η 45χρονη, μετά το Σεν Τροπέ, ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τον Μπακ Πάλμερ και τα παιδιά της και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε στο Instagram πλάνα με την ίδια να ποζάρει φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα στο χρώμα της μέντας, με τον μέλλοντα σύζυγό της, ο οποίος φορούσε ένα μπεζ κοστούμι, να χαμογελά δίπλα της. Έπειτα οι δυο τους φαίνεται να πλησιάζουν τα πρόσωπά τους και ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί.
«Κάποιες στιγμές μοιάζουν βγαλμένες από παραμύθι», έγραψε στη λεζάντα η Αμπρόσιο.
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, είχε αναρτήσει στο προφίλ της πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις βόλτες που έκαναν μαζί με τον γιο και την κόρη της, απολαμβάνοντας νόστιμα φαγητά και παρατηρώντας την εντυπωσιακή θέα με τον Πύργο του Άιφελ.
Στην λεζάντα αυτή τη φορά το μοντέλο έγραψε: «Παρίσι, σ’ αγαπώ!! Αυτό το δωμάτιο, με την καλύτερη θέα, και λίγη παριζιάνικη μαγεία».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η 45χρονη, μετά το Σεν Τροπέ, ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τον Μπακ Πάλμερ και τα παιδιά της και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε στο Instagram πλάνα με την ίδια να ποζάρει φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα στο χρώμα της μέντας, με τον μέλλοντα σύζυγό της, ο οποίος φορούσε ένα μπεζ κοστούμι, να χαμογελά δίπλα της. Έπειτα οι δυο τους φαίνεται να πλησιάζουν τα πρόσωπά τους και ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί.
«Κάποιες στιγμές μοιάζουν βγαλμένες από παραμύθι», έγραψε στη λεζάντα η Αμπρόσιο.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Νωρίτερα, είχε αναρτήσει στο προφίλ της πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις βόλτες που έκαναν μαζί με τον γιο και την κόρη της, απολαμβάνοντας νόστιμα φαγητά και παρατηρώντας την εντυπωσιακή θέα με τον Πύργο του Άιφελ.
Στην λεζάντα αυτή τη φορά το μοντέλο έγραψε: «Παρίσι, σ’ αγαπώ!! Αυτό το δωμάτιο, με την καλύτερη θέα, και λίγη παριζιάνικη μαγεία».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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