Η Αμπρόσιο και ο Πάλμερ έκαναν road trip στην Καλιφόρνια μετά την αποκάλυψη για αρραβώνα τους, το φιλί με θέα και οι πόζες με μαγιό
Η Αμπρόσιο και ο Πάλμερ έκαναν road trip στην Καλιφόρνια μετά την αποκάλυψη για αρραβώνα τους, το φιλί με θέα και οι πόζες με μαγιό
Το 45χρονο μοντέλο δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της σε παραλία, μετά από δύο χρόνια σχέσης
Road trip στην Καλιφόρνια έκαναν η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ μετά την αποκάλυψη για τον αρραβώνα τους, με το μοντέλο να δημοσιεύει φωτογραφίες στα social media, στις οποίες περιλαμβάνεται ένα φιλί τους μπροστά σε εντυπωσιακή θέα και οι πόζες τους με μαγιό.
Την Τρίτη 11 Αυγούστου η Αμπρόσιο αποκάλυψε με ανάρτησή της πως ο επί δύο χρόνια σύντροφός της της έκανε πρόταση γάμου σε παραλία, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους και λίγες ημέρες αργότερα ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στη φύση, με τους δυο τους να εξερευνούν την πολιτεία των ΗΠΑ, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις μαζί.
Σε πολλές από τις φωτογραφίες η 45χρονη ποζάρει μπροστά στα ψηλά δέντρα, ενώ σε μία άλλη φιλά στο στόμα τον Πάλμερ, με τη θάλασσα και τα βράχια να φαίνονται πίσω τους. Σε άλλες εικόνες η ίδια ποζάρει φορώντας μαγιό, μέσα σε τζακούζι, ενώ απαθανάτισε και τον αγαπημένο της με το μαγιό του. Παράλληλα, μοιράστηκε στιγμιότυπα με τα τοπία που αντίκρισαν, αλλά τις αρκούδες, τα άλογα και τα ελάφια που συνάντησαν στη διαδρομή τους.
Δείτε τις φωτογραφίες
Την Τρίτη 11 Αυγούστου η Αμπρόσιο αποκάλυψε με ανάρτησή της πως ο επί δύο χρόνια σύντροφός της της έκανε πρόταση γάμου σε παραλία, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους και λίγες ημέρες αργότερα ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή τους στη φύση, με τους δυο τους να εξερευνούν την πολιτεία των ΗΠΑ, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις μαζί.
Σε πολλές από τις φωτογραφίες η 45χρονη ποζάρει μπροστά στα ψηλά δέντρα, ενώ σε μία άλλη φιλά στο στόμα τον Πάλμερ, με τη θάλασσα και τα βράχια να φαίνονται πίσω τους. Σε άλλες εικόνες η ίδια ποζάρει φορώντας μαγιό, μέσα σε τζακούζι, ενώ απαθανάτισε και τον αγαπημένο της με το μαγιό του. Παράλληλα, μοιράστηκε στιγμιότυπα με τα τοπία που αντίκρισαν, αλλά τις αρκούδες, τα άλογα και τα ελάφια που συνάντησαν στη διαδρομή τους.
Δείτε τις φωτογραφίες
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