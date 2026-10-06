Alpha Bank: Η ενέργεια ανεβάζει ξανά τον πληθωρισμό – Πόσο εκτεθειμένη είναι η Ελλάδα

Η ενεργειακή κρίση πιέζει την Ελλάδα με αυξήσεις 48% στο πετρέλαιο θέρμανσης και 24% στο ντίζελ - Στο 53% η εξάρτηση από το πετρέλαιο - Η «ασπίδα» των ΑΠΕ