Spice Girls: Αινιγματικό κάλεσμα στους θαυμαστές πυροδοτεί σενάρια για ενδεχόμενη επιστροφή τους

για πιθανή επιστροφή τους πυροδότησαν οι Spice Girls , μέσα

Τις φήμεςαπό μια αινιγματική δημοσίευση στα social media, με την οποία απευθύνονται σε θαυμαστές τους που «μπορούν να τραγουδούν και να χορεύουν».Σε βίντεο που αναρτήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στον λογαριασμό του ποπ συγκροτήματος στο Instagram, εμφανίζεται μια αγγελία στην εφημερίδα «The Stage», το ίδιο έντυπο στο οποίο είχε δημοσιευτεί το 1994 αγγελία για την αναζήτηση μελών για ένα αποκλειστικά γυναικείο συγκρότημα. Η εφημερίδα έχει τοποθετηθεί στις σκάλες που χρησιμοποιήθηκαν στο βιντεοκλίπ για το «Wannabe» το 1996.Στην αγγελία αναφέρεται: «Είστε θαυμαστής των Spice Girls με την ικανότητα να τραγουδάει και να χορεύει; Είστε σούπερ θαυμαστής, συλλέκτης, λάτρης της μουσικής; Οι Spice Girls είναι ένα ευρέως επιτυχημένο, παγκόσμιο, γυναικείο ποπ συγκρότημα που χορογραφεί, χορεύει και τραγουδάει, με ρεκόρ εννέα τραγουδιών στο Νο1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και με πάνω από 100 εκατομμύρια παγκόσμιες πωλήσεις» και προστίθεται: «Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 2 μ.μ. Δεν απαιτούνται παρτιτούρες. Θα χρειαστείτε όμως ένα βινύλιο ή CD player».Μέχρι στιγμής, το συγκρότημα δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγγελία, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο, πως πρόκειται για κάποια ανακοίνωση που αφορά σε μελλοντικό πρότζεκτ ή ακόμη και για σχέδια επανένωσης.Το βρετανικό γυναικείο ποπ συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1994 από τις Βικτόρια Μπέκαμ, Μελάνι Μπράουν, Έμα Μπάντον, Μελάνι Τσίσολμ και Τζέρι Χάλιγουελ. Οι Spice Girls έγιναν παγκοσμίως γνωστές με επιτυχίες όπως τα «Wannabe», «Spice Up Your Life» και «Viva Forever». Το συγκρότημα ανακοίνωσε τη διάλυσή του το 2000, αν και τα μέλη έχουν κάνει έκτοτε αρκετές επανενώσεις.: Shutterstock