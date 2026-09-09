Νίκος Καρβέλας: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από το 1980
Νίκος Καρβέλας: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από το 1980
Το Studio Κλεισθένης ανάρτησε φωτογραφία από την εποχή που ο μουσικός ήταν μέλος του συγκροτήματος Sharp Ties
Ένα στιγμιότυπο του Νίκου Καρβέλα από το 1980 ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με αφορμή τα 75α γενέθλιά του. Με αυτό τον τρόπο το Studio Κλεισθένης επέλεξε να ευχηθεί στον μουσικό.
Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο συνθέτης και στιχουργός απαθανατίζεται την εποχή που ήταν μέλος των Sharp Ties. Εκείνος στέκεται όρθιος, ενώ υπογράφει συμβόλαιο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. «Χρόνια πολλά στον συνθέτη, στιχουργό και τραγουδιστή Νίκο Καρβέλα, ο οποίος γίνεται σήμερα 75 χρονών, στη φωτογραφία το 1980 τον βλέπουμε όρθιο στην υπογραφή συμβολαίου με το συγκρότημα Sharp Ties στο οποίο ήταν μέλος για 3 μήνες στα πλήκτρα», περιγράφεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τη φωτογραφία
Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο συνθέτης και στιχουργός απαθανατίζεται την εποχή που ήταν μέλος των Sharp Ties. Εκείνος στέκεται όρθιος, ενώ υπογράφει συμβόλαιο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. «Χρόνια πολλά στον συνθέτη, στιχουργό και τραγουδιστή Νίκο Καρβέλα, ο οποίος γίνεται σήμερα 75 χρονών, στη φωτογραφία το 1980 τον βλέπουμε όρθιο στην υπογραφή συμβολαίου με το συγκρότημα Sharp Ties στο οποίο ήταν μέλος για 3 μήνες στα πλήκτρα», περιγράφεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.
Δείτε τη φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα