Νίκος Καρβέλας: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από το 1980
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Νίκος Καρβέλας studio Κλεισθένης

Νίκος Καρβέλας: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από το 1980

Το Studio Κλεισθένης ανάρτησε φωτογραφία από την εποχή που ο μουσικός ήταν μέλος του συγκροτήματος Sharp Ties

Νίκος Καρβέλας: Το αδημοσίευτο στιγμιότυπο από το 1980
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Ένα στιγμιότυπο του Νίκου Καρβέλα από το 1980 ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με αφορμή τα 75α γενέθλιά του. Με αυτό τον τρόπο το Studio Κλεισθένης επέλεξε να ευχηθεί στον μουσικό.

Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, ο συνθέτης και στιχουργός απαθανατίζεται την εποχή που ήταν μέλος των Sharp Ties. Εκείνος στέκεται όρθιος, ενώ υπογράφει συμβόλαιο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.  «Χρόνια πολλά στον συνθέτη, στιχουργό και τραγουδιστή Νίκο Καρβέλα, ο οποίος γίνεται σήμερα 75 χρονών, στη φωτογραφία το 1980 τον βλέπουμε όρθιο στην υπογραφή συμβολαίου με το συγκρότημα Sharp Ties στο οποίο ήταν μέλος για 3 μήνες στα πλήκτρα», περιγράφεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης.

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