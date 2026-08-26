Ο Κώστας Πρέκας έγινε 85 ετών: Η φωτογραφία στον Πειραιά του 1972
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Κώστας Πρέκας Γενέθλια studio Κλεισθένης

Ο Κώστας Πρέκας έγινε 85 ετών: Η φωτογραφία στον Πειραιά του 1972

Το Studio Κλεισθένης ευχήθηκε στον ηθοποιό με ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν

Ο Κώστας Πρέκας έγινε 85 ετών: Η φωτογραφία στον Πειραιά του 1972
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Ογδόντα πέντε ετών έγινε ο Κώστας Πρέκας και το Studio Κλεισθένης του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του με μία φωτογραφία από το παρελθόν.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε το 1972 στον Πειραιά. Ο ηθοποιός απαθανατίζεται, κοιτώντας απευθείας τον φωτογραφικό φακό, με φόντο το λιμάνι και τα σκάφη.  «Το Studio Κλεισθένης στέλνει πολλές ευχές και πάνω απ όλα υγεία στον ηθοποιό Κώστα Πρέκα, ο οποίος έχει γενέθλια και γίνετε σήμερα 85 ετών. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε το 1972 στον Πειραιά», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.

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