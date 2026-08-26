Ο Κώστας Πρέκας έγινε 85 ετών: Η φωτογραφία στον Πειραιά του 1972
Ο Κώστας Πρέκας έγινε 85 ετών: Η φωτογραφία στον Πειραιά του 1972
Το Studio Κλεισθένης ευχήθηκε στον ηθοποιό με ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν
Ογδόντα πέντε ετών έγινε ο Κώστας Πρέκας και το Studio Κλεισθένης του ευχήθηκε για τα γενέθλιά του με μία φωτογραφία από το παρελθόν.
Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε το 1972 στον Πειραιά. Ο ηθοποιός απαθανατίζεται, κοιτώντας απευθείας τον φωτογραφικό φακό, με φόντο το λιμάνι και τα σκάφη. «Το Studio Κλεισθένης στέλνει πολλές ευχές και πάνω απ όλα υγεία στον ηθοποιό Κώστα Πρέκα, ο οποίος έχει γενέθλια και γίνετε σήμερα 85 ετών. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε το 1972 στον Πειραιά», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.
Δείτε τη φωτογραφία
Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε το 1972 στον Πειραιά. Ο ηθοποιός απαθανατίζεται, κοιτώντας απευθείας τον φωτογραφικό φακό, με φόντο το λιμάνι και τα σκάφη. «Το Studio Κλεισθένης στέλνει πολλές ευχές και πάνω απ όλα υγεία στον ηθοποιό Κώστα Πρέκα, ο οποίος έχει γενέθλια και γίνετε σήμερα 85 ετών. Στη φωτογραφία με τον φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε το 1972 στον Πειραιά», αναφέρεται στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram.
Δείτε τη φωτογραφία
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