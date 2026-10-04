Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά
Κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 16:20 το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή των Κουρκουμελάτων, στην Κεφαλονιά, σημαίνοντας συναγερμό.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Λίγο αργότερα ήχησε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους των περιοχών Μεταξάτων, Κουρκουμελάτων και Λακήθρας, καλώντας τους να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές.
Συγκεκριμένα, το μήνυμα καλεί τους πολίτες να μετακινηθούν μέσω Λειβαθούς προς την περιοχή του αεροδρομίου, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Λίγο αργότερα ήχησε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους των περιοχών Μεταξάτων, Κουρκουμελάτων και Λακήθρας, καλώντας τους να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 4, 2026
Συγκεκριμένα, το μήνυμα καλεί τους πολίτες να μετακινηθούν μέσω Λειβαθούς προς την περιοχή του αεροδρομίου, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.
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