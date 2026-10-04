Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κεφαλονιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά

Κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, πέντε οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 16:20 το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή των Κουρκουμελάτων, στην Κεφαλονιά, σημαίνοντας συναγερμό.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Λίγο αργότερα ήχησε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους των περιοχών Μεταξάτων, Κουρκουμελάτων και Λακήθρας, καλώντας τους να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές.



Συγκεκριμένα, το μήνυμα καλεί τους πολίτες να μετακινηθούν μέσω Λειβαθούς προς την περιοχή του αεροδρομίου, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.
Κλείσιμο
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Κάθε χτύπος μετράει: Η DIMAND κάνει την πρόληψη πράξη

Με απινιδωτές σε εμβληματικά κτήρια, όπως το ΜΙΝΙΟΝ και ο Πύργος Πειραιά, και εκπαίδευση εργαζομένων στην ΚΑΡΠΑ, η DIMAND επενδύει στην πρόληψη και την ετοιμότητα απέναντι σε ένα επείγον περιστατικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης