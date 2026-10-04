Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Ο Τραμπ επέλεξε τον Τζον Κόουλ για τη θέση του ειδικού προεδρικού απεσταλμένου για ζητήματα ομήρων
Ο Τραμπ επέλεξε τον Τζον Κόουλ για τη θέση του ειδικού προεδρικού απεσταλμένου για ζητήματα ομήρων
Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Κόουλ έχει διαπραγματευτεί την απελευθέρωση περισσότερων από 800 πολιτικών κρατουμένων από πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιοποιώντας ότι έχει επιλέξει τον δικηγόρο Τζον Κόουλ για τη θέση του ειδικού προεδρικού απεσταλμένου για ζητήματα ομήρων.
Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Κόουλ έχει διαπραγματευτεί την απελευθέρωση περισσότερων από 800 πολιτικών κρατουμένων από πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Αναλυτικά η ανάρτησή του Τραμπ
«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο Τζον Κόουλ, ένας εξαιρετικός δικηγόρος και ο απίστευτα επιτυχημένος απεσταλμένος μου για τη Λευκορωσία, θα είναι ο νέος μου υποψήφιος για τη θέση του Ειδικού Προεδρικού Απεσταλμένου για Υποθέσεις Ομήρων, με τον βαθμό του Πρέσβη. Ο Τζον έχει ήδη εξασφαλίσει την επιστροφή πάνω από 65 Αμερικανών και Συμμάχων Πολιτών από τη Λευκορωσία τον τελευταίο χρόνο και έχει διαπραγματευτεί την απελευθέρωση περισσότερων από 800 πολιτικών κρατουμένων από πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Θα εργαστεί ακούραστα σε αυτή τη νέα θέση για να φέρει τους Αμερικανούς πολίτες στην πατρίδα τους. Ο Άνταμ Μπέλερ, ο οποίος έχει κάνει απίστευτη δουλειά, φέρνοντας πίσω 196 ομήρους, θα συνεχίσει να βοηθά σε άλλα θέματα, ως Ανώτερος Σύμβουλος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».
Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Κόουλ έχει διαπραγματευτεί την απελευθέρωση περισσότερων από 800 πολιτικών κρατουμένων από πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Trump picks John Coale as special presidential envoy for hostage affairs https://t.co/BGGlO32fOf https://t.co/BGGlO32fOf— Reuters (@Reuters) October 4, 2026
Αναλυτικά η ανάρτησή του Τραμπ
«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο Τζον Κόουλ, ένας εξαιρετικός δικηγόρος και ο απίστευτα επιτυχημένος απεσταλμένος μου για τη Λευκορωσία, θα είναι ο νέος μου υποψήφιος για τη θέση του Ειδικού Προεδρικού Απεσταλμένου για Υποθέσεις Ομήρων, με τον βαθμό του Πρέσβη. Ο Τζον έχει ήδη εξασφαλίσει την επιστροφή πάνω από 65 Αμερικανών και Συμμάχων Πολιτών από τη Λευκορωσία τον τελευταίο χρόνο και έχει διαπραγματευτεί την απελευθέρωση περισσότερων από 800 πολιτικών κρατουμένων από πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Θα εργαστεί ακούραστα σε αυτή τη νέα θέση για να φέρει τους Αμερικανούς πολίτες στην πατρίδα τους. Ο Άνταμ Μπέλερ, ο οποίος έχει κάνει απίστευτη δουλειά, φέρνοντας πίσω 196 ομήρους, θα συνεχίσει να βοηθά σε άλλα θέματα, ως Ανώτερος Σύμβουλος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».
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