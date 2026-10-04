Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Φωτιά σε ιστιοφόρο στη βόρεια Εύβοια, σώοι οι δύο επιβαίνοντες
Φωτιά σε ιστιοφόρο στη βόρεια Εύβοια, σώοι οι δύο επιβαίνοντες
Οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου κατάφεραν να βγουν στη στεριά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους
Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος ξέσπασε στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών στη βόρεια Εύβοια.
Στο σημείο έσπευσαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα αλιευτικό, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.
Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες του ιστιοφόρου είναι καλά στην υγεία τους και κατάφεραν να βγουν στη στεριά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους που έσπευσε στην περιοχή.
Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι βορειοδυτικοί, έντασης 4 μποφόρ.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
Στο σημείο έσπευσαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα αλιευτικό, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.
Οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες του ιστιοφόρου είναι καλά στην υγεία τους και κατάφεραν να βγουν στη στεριά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους που έσπευσε στην περιοχή.
Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι βορειοδυτικοί, έντασης 4 μποφόρ.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.
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