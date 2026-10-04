Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Έπαθε... Στεφ Κάρι ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ: Ο Πιτ Χέγκσεθ έβαλε 9/10 τρίποντα, δείτε βίντεο
Έπαθε... Στεφ Κάρι ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ: Ο Πιτ Χέγκσεθ έβαλε 9/10 τρίποντα, δείτε βίντεο
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου καταγράφεται η στιγμή που ο Χέγκσεθ είναι σε γήπεδο μπάσκετ και σουτάρει δέκα τρίποντα στη σειρά, ευστοχώντας σε 9 από αυτά, με τα 8 τελευταία να είναι σερί
Τις ικανότητές του στο μπάσκετ επέδειξε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσκεθ, σκοράροντας... κατά ριπάς και μάλιστα από τη γραμμή των τριών πόντων.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο Χέγκσεθ είναι σε γήπεδο μπάσκετ και σουτάρει δέκα τρίποντα στη σειρά, ευστοχώντας σε 9 από αυτά. Μάλιστα τα 8 τελευταία είναι σερί.
Στο ξεκίνημα του βίντεο, ο υπουργός Πολέμου παίρνει την μπάλα στα χέρια του και ακούγεται να λέει κοιτώντας την κάμερα «δέκα». Στη συνέχεια ξεκινά να σουτάρει και μάλιστα, στο τελευταίο σουτ λίγο πριν η μπάλα περάσει το δίχτυ γυρίζει και πανηγυρίζει με υψωμένο το χέρι του θυμίζοντας κάτι από... Στεφ Κάρι, ενώ ακούγεται να λέει «ελπίζω να το έγραψες αυτό».
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που ο Χέγκσεθ είναι σε γήπεδο μπάσκετ και σουτάρει δέκα τρίποντα στη σειρά, ευστοχώντας σε 9 από αυτά. Μάλιστα τα 8 τελευταία είναι σερί.
Στο ξεκίνημα του βίντεο, ο υπουργός Πολέμου παίρνει την μπάλα στα χέρια του και ακούγεται να λέει κοιτώντας την κάμερα «δέκα». Στη συνέχεια ξεκινά να σουτάρει και μάλιστα, στο τελευταίο σουτ λίγο πριν η μπάλα περάσει το δίχτυ γυρίζει και πανηγυρίζει με υψωμένο το χέρι του θυμίζοντας κάτι από... Στεφ Κάρι, ενώ ακούγεται να λέει «ελπίζω να το έγραψες αυτό».
Δείτε το βίντεο
Σημειώνεται ότι ο Χέγκσεθ βρέθηκε στο γήπεδο μπάσκετ της Ακαδημίας Αεροπορίας στο Κολοράντο Σπρινγκς, λίγο πριν τη διεξαγωγή του παραδοσιακού ντέρμπι μεταξύ των Ακαδημιών του Ναυτικού και της Αεροπορίας.
US Secretary of War Pete Hegseth sinks nine of 10 three-point attempts at the US Air Force Academy before the Falcons host Navy in Colorado Springs. https://t.co/KpgVnIZxFE— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 4, 2026
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