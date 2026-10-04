Έπαθε... Στεφ Κάρι ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ: Ο Πιτ Χέγκσεθ έβαλε 9/10 τρίποντα, δείτε βίντεο

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου καταγράφεται η στιγμή που ο Χέγκσεθ είναι σε γήπεδο μπάσκετ και σουτάρει δέκα τρίποντα στη σειρά, ευστοχώντας σε 9 από αυτά, με τα 8 τελευταία να είναι σερί