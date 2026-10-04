Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Superbet League 2: Ο Πύργος σόκαρε τον Πανιώνιο με δύο γκολ στο φινάλε, βίντεο
Superbet League 2: Ο Πύργος σόκαρε τον Πανιώνιο με δύο γκολ στο φινάλε, βίντεο
Μεγάλη νίκη για τον Πύργο που επικράτησε με σκορ 2-0 του Πανιωνίου και πήρε το πρώτο του «τρίποντο» στη Superbet League 2
Την πρώτη του νίκη τη φετινή σεζόν στη Superbet League 2 πήρε ο Πύργος που επικράτησε με σκορ 2-0 του Πανιωνίου σε παιχνίδι που έγινε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Ο Μανσούρ Φοφανά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, αφού με δύο δικά του γκολ στο φινάλε του ματς ο Πύργος κατάφερε να πάρει τη νίκη. Στο 90’ με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0 και στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
ο Πύργος έφτασε τους 5 βαθμούς με αυτή τη νίκη, ενώ ο Πανιώνιος έμεινε στους 10 βαθμούς και στο -2 από την πρωτοπόρο Μαρκό. Στο άλλο ματς ο Αστέρας Τρίπολης Β' επικράτησε με σκορ 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
Νίκη Βόλου - ΑΕΛ 2-2
(15’ Βαφέας, 23’ Παμλίδης – 9’ Νοικοκυράκης, 49’ Αλμπάνης)
Πανθρακικός - Πανσερραϊκός 1-1
(74' Σαραντίδης - 21’ αυτ. Ντουμάνης)
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
Πύργος - Πανιώνιος 2-0
(90', 90+7' Φοφανά)
Αστέρας Τρίπολης B - Αν. Καρδίτσας 2-0
(60' Κόλα, 66' Κύρκος)
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς (14:00, Δημ. Στάδιο «Γρ. Λαμπράκης»)
ΠΑΟΚ Β - Ελλάς Σύρου (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)
Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό (15:00 YouTube SL2, ΔΑΚ Χρυσούπολης)
Ο Μανσούρ Φοφανά ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, αφού με δύο δικά του γκολ στο φινάλε του ματς ο Πύργος κατάφερε να πάρει τη νίκη. Στο 90’ με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0 και στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
ο Πύργος έφτασε τους 5 βαθμούς με αυτή τη νίκη, ενώ ο Πανιώνιος έμεινε στους 10 βαθμούς και στο -2 από την πρωτοπόρο Μαρκό. Στο άλλο ματς ο Αστέρας Τρίπολης Β' επικράτησε με σκορ 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
Νίκη Βόλου - ΑΕΛ 2-2
(15’ Βαφέας, 23’ Παμλίδης – 9’ Νοικοκυράκης, 49’ Αλμπάνης)
Πανθρακικός - Πανσερραϊκός 1-1
(74' Σαραντίδης - 21’ αυτ. Ντουμάνης)
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
Πύργος - Πανιώνιος 2-0
(90', 90+7' Φοφανά)
Αστέρας Τρίπολης B - Αν. Καρδίτσας 2-0
(60' Κόλα, 66' Κύρκος)
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς (14:00, Δημ. Στάδιο «Γρ. Λαμπράκης»)
ΠΑΟΚ Β - Ελλάς Σύρου (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)
Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό (15:00 YouTube SL2, ΔΑΚ Χρυσούπολης)
Ολυμπιακός Β - Athens Kallithea (αναβολή)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 5 ΑΓΩΝΕΣ)
1. Μαρκό 12 -4αγ.
2. ΑΕΛ 11
3. Πανιώνιος 10
4. Καλλιθέα 9 -4αγ.
5. Ελλάς Σύρου 8 -4αγ.
6. Πανθρακικός 8
7. Αστέρας Τρίπολης Β’ 6
8. Πύργος 5
9. Απόλλων Καλαμαριάς 4 -4αγ.
10. ΠΑΟΚ Β’ 4 -4αγ.
11. Νέστος Χρυσούπολης 4 -4αγ.
12. Ολυμπιακός Β’ 4 -4αγ.
13. Νίκη Βόλου 4
14. Πανσερραϊκός 3
15. Αναγέννηση Καρδίτσας 2
16. Ζάκυνθος 1 -4αγ.
*Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ επέβαλε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 5 ΑΓΩΝΕΣ)
1. Μαρκό 12 -4αγ.
2. ΑΕΛ 11
3. Πανιώνιος 10
4. Καλλιθέα 9 -4αγ.
5. Ελλάς Σύρου 8 -4αγ.
6. Πανθρακικός 8
7. Αστέρας Τρίπολης Β’ 6
8. Πύργος 5
9. Απόλλων Καλαμαριάς 4 -4αγ.
10. ΠΑΟΚ Β’ 4 -4αγ.
11. Νέστος Χρυσούπολης 4 -4αγ.
12. Ολυμπιακός Β’ 4 -4αγ.
13. Νίκη Βόλου 4
14. Πανσερραϊκός 3
15. Αναγέννηση Καρδίτσας 2
16. Ζάκυνθος 1 -4αγ.
*Η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ επέβαλε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
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