Διακινούνται φωτογραφίες με τον Αντίνοο Αλμπάνη χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο: «Είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, είμαι πιο υγιής από ποτέ», είπε
Διακινούνται φωτογραφίες με τον Αντίνοο Αλμπάνη χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο: «Είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, είμαι πιο υγιής από ποτέ», είπε
Η κατασκευή ανύπαρκτων ζητημάτων υγείας για λόγους clickbait είναι μια εξαιρετικά ανεύθυνη πρακτική, τόνισε ο ηθοποιός
Φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Αντίνοο Αλμπάνη χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο διακινούνται στο ίντερνετ και καθώς έπεσαν στην αντίληψη του ηθοποιού, θέλησε να διευκρινίσει πως πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και πως ο ίδιος είναι πιο υγιής από ποτέ.
Ο Αντίνοος Αλμπάνης, μέσα από story που ανέβασε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επισήμανε πως έχει δημιουργηθεί ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του λόγω των στιγμιότυπων που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, γι' αυτό αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγήσει ποια είναι η πραγματικότητα.
Στην ανάρτησή του ο ηθοποιός έγραψε αναλυτικά: «Κάποιες φωτογραφίες που διακινούνται και με απεικονίζουν χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο, υπονοώντας ότι αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η κατασκευή ανύπαρκτων ζητημάτων υγείας για λόγους clickbait είναι μια εξαιρετικά ανεύθυνη πρακτική. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας, αλλά καθώς έχει ήδη προκληθεί αδικαιολόγητη ανησυχία, οφείλω να το διευκρινίσω. Είμαι πιο υγιής από ποτέ. Καλημέρα! Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Αντίνοος Αλμπάνης, μέσα από story που ανέβασε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επισήμανε πως έχει δημιουργηθεί ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του λόγω των στιγμιότυπων που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, γι' αυτό αισθάνθηκε την ανάγκη να εξηγήσει ποια είναι η πραγματικότητα.
Στην ανάρτησή του ο ηθοποιός έγραψε αναλυτικά: «Κάποιες φωτογραφίες που διακινούνται και με απεικονίζουν χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο, υπονοώντας ότι αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η κατασκευή ανύπαρκτων ζητημάτων υγείας για λόγους clickbait είναι μια εξαιρετικά ανεύθυνη πρακτική. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας, αλλά καθώς έχει ήδη προκληθεί αδικαιολόγητη ανησυχία, οφείλω να το διευκρινίσω. Είμαι πιο υγιής από ποτέ. Καλημέρα! Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου».
Δείτε την ανάρτηση
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