Σκηνές πανικού σε υπαίθριο πάρτι στην Τζόρτζια: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ, δύο νεκροί και τουλάχιστον 35 τραυματίες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τζόρτζια ΗΠΑ Ένοπλη επίθεση Νεκροί τραυματίες

Σκηνές πανικού σε υπαίθριο πάρτι στην Τζόρτζια: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ, δύο νεκροί και τουλάχιστον 35 τραυματίες, δείτε βίντεο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά τους πυροβολισμούς με τους συμμετέχοντας να προσπαθούν να διαφύγουν ποδοπατώντας ο ένας τον άλλον, ενώ οι παρόντες αστυνομικοί προσπαθούσαν να συγκρατήσουν το πλήθος

Σκηνές πανικού σε υπαίθριο πάρτι στην Τζόρτζια: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ, δύο νεκροί και τουλάχιστον 35 τραυματίες, δείτε βίντεο
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Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έως 35 τραυματίστηκαν σε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια πάρτι, με αθρόα συμμετοχή κυρίως φοιτητών, αναφέρει το wykt.com.

Σύμφωνα με το Georgia Bureau of Investigation (GBI), οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στη 1:25 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) στην πόλη Βιέννη της Τζόρτζια, την ώρα που σε υπαίθριο πάρτι είχαν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι. Στο σημείο βρίσκονταν ήδη αστυνομικοί, οι οποίοι επιτηρούσαν το πλήθος.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που αμέσως μετά τους πυροβολισμούς έντρομοι οι συμμετέχοντες προσπαθούν να διαφύγουν ενώ πατάνε ο ένας τον άλλον, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να τους συγκρατήσουν. 


Δύο νεαροί οι νεκροί

Ο ιατροδικαστής της κομητείας Dooly, Μπρετ Γουόλς, επιβεβαίωσε ότι από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες, ηλικίας 20 και 23 ετών.

Οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί, ωστόσο τα στοιχεία των δύο θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο σερίφης της κομητείας Dooly, Κρεγκ Πίβι, ανέφερε ότι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εναντίον τουλάχιστον 50 ανθρώπων σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημεία, τα οποία απείχαν περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ τους.
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Τουλάχιστον 35 οι τραυματίες

Σύμφωνα με τον σερίφη, 25 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ενώ ο συνολικός αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να φτάνει τους 35.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους, ούτε έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους ή για το κίνητρο της επίθεσης.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το γραφείο του FBI στη Τζόρτζια συνδράμει τις τοπικές αρχές στην έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση.
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