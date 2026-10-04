Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.
Ο Νετανιάχου δίνει εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας στις διεθνείς πτήσεις προς Ισραήλ
Ο Νετανιάχου δίνει εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας στις διεθνείς πτήσεις προς Ισραήλ
Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση της Flydubai
Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Σμουέλ Μπεν Έζρα, να ορίσει ελεγκτή, ο οποίος θα πραγματοποιήσει λεπτομερή έλεγχο σε «όλες τις πτυχές» των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στις ξένες πολιτικές πτήσεις προς το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.
Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς η απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση 1073 της Flydubai προκαλεί αυξανόμενο έλεγχο σχετικά με την εποπτεία των ξένων αεροπορικών εταιρειών από το Ισραήλ, σύμφωνα με το Times of Israel.
Παράλληλα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ανώτατοι ισραηλινοί φορείς είχαν προειδοποιήσει εδώ και χρόνια ότι το υπουργείο Μεταφορών δεν πραγματοποιούσε όπως έπρεπε τους ελέγχους ασφαλείας στις ξένες πτήσεις.
Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς η απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση 1073 της Flydubai προκαλεί αυξανόμενο έλεγχο σχετικά με την εποπτεία των ξένων αεροπορικών εταιρειών από το Ισραήλ, σύμφωνα με το Times of Israel.
Israeli PM Netanyahu ordered a security review of international flights to Israel, after an attempt by a co-pilot to crash an Israel-bound flight from Dubai https://t.co/ChZGgPxkhH— Arab News (@arabnews) October 4, 2026
Παράλληλα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ανώτατοι ισραηλινοί φορείς είχαν προειδοποιήσει εδώ και χρόνια ότι το υπουργείο Μεταφορών δεν πραγματοποιούσε όπως έπρεπε τους ελέγχους ασφαλείας στις ξένες πτήσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα