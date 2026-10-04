Ο Νετανιάχου δίνει εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας στις διεθνείς πτήσεις προς Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Flydubai μέτρα ασφαλείας Ισραήλ Τρομοκρατική επίθεση

Ο Νετανιάχου δίνει εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας στις διεθνείς πτήσεις προς Ισραήλ

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση της Flydubai

Ο Νετανιάχου δίνει εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας στις διεθνείς πτήσεις προς Ισραήλ
Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Σμουέλ Μπεν Έζρα, να ορίσει ελεγκτή, ο οποίος θα πραγματοποιήσει λεπτομερή έλεγχο σε «όλες τις πτυχές» των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στις ξένες πολιτικές πτήσεις προς το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς η απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση 1073 της Flydubai προκαλεί αυξανόμενο έλεγχο σχετικά με την εποπτεία των ξένων αεροπορικών εταιρειών από το Ισραήλ, σύμφωνα με το Times of Israel.



Παράλληλα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ανώτατοι ισραηλινοί φορείς είχαν προειδοποιήσει εδώ και χρόνια ότι το υπουργείο Μεταφορών δεν πραγματοποιούσε όπως έπρεπε τους ελέγχους ασφαλείας στις ξένες πτήσεις.

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