Lady Gaga για Μάικλ Πολάνσκι: Θέλει να με φροντίσει, δεν έχω αγαπηθεί ξανά ποτέ με αυτόν τον τρόπο
Με βοήθησε να δω ότι η ζωή μου είναι πολύτιμη, είπε η τραγουδίστρια για τον αρραβωνιαστικό της
Για τον αρραβωνιαστικό της, Μάικλ Πολάνσκι, μίλησε η Lady Gaga, δηλώνοντας ότι κανείς δεν την έχει αγαπήσει όπως εκείνος. Η τραγουδίστρια παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο Rolling Stone και ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ήταν η σχέση της με τον αγαπημένο της.
Η 39χρονη σταρ εξήγησε ότι πριν τον γνωρίσει, αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα με την ψυχική της υγεία. Τότε εκείνος μπήκε στη ζωή της και τη βοήθησε να τα ξεπεράσει. Όπως είπε: «Το να είμαι ερωτευμένη με κάποιον που νοιάζεται για την πραγματική μου πλευρά έκανε τεράστια διαφορά». Αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει είχε να κάνει με το ότι ήταν το ακριβώς αντίθετο από εκείνη.
Ήταν «ένας πολύ σοβαρός τύπος» και η τραγουδίστρια βρήκε τη στάση του αναζωογονητική, γιατί εκείνος αναζητούσε τον πραγματικό της εαυτό και όχι τη «διασκεδαστική» περσόνα της.«Τόσοι πολλοί άνθρωποι στη ζωή μου εκείνη την περίοδο έψαχναν απλώς να περάσουν καλά. Ο κόσμος λάτρευε τη “μεθυσμένη Lady Gaga”», αποκάλυψε.
Μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε ότι η συνηθισμένη της συμπεριφορά απέναντι στους άντρες δεν θα τραβούσε την προσοχή του, γι’ αυτό διάλεξε να δείξει τον πραγματικό της εαυτό. «Κανένα από τα “κόλπα” μου δεν θα έπιανε μαζί του. Θα γνωριζόμασταν και μάλλον θα κάναμε μια πολύ ειλικρινή, ενήλικη συζήτηση για να δούμε αν συμπαθούμε ο ένας τον άλλον. Η αίσθηση “βαρύτητας” που έχει ο Μάικλ μπορεί να είναι αυτό που με τράβηξε περισσότερο σε εκείνον. Κατάλαβε αμέσως πόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα για μένα», τόνισε.
Η σταρ ανέφερε ότι ο Μάικλ Πολάνσκι ήταν μια ανάσα φρέσκου αέρα σε σχέση με αυτά που αναζητούσε παλαιότερα. Εξαιτίας της επιρροής του πατέρα της, είχε κάποτε μια νοοτροπία «ζήσε γρήγορα, πέθανε νέος». Ο επιχειρηματίας γνώρισε την τραγουδίστρια, αφού είχε ολοκληρώσει το άλμπουμ Chromatica, σε μια φάση που, όπως περιγράφει, «κάπνιζε τρία πακέτα τσιγάρα και καθόταν όλη μέρα στη βεράντα». Όπως είπε ο ίδιος: «Αυτό που παρατηρούσα συνεχώς ήταν το πόσο αποδυναμωμένη ένιωθε. Δεν είχε τον έλεγχο της ίδιας της ζωής. Δεν είχα γνωρίσει ποτέ ξανά κάποιον τόσο απίστευτα ταλαντούχο και προικισμένο που να νιώθει τόσο ανίσχυρος».
Η Lady Gaga ανέλυσε τη δυναμική της σχέσης τους λέγοντας: «Αυτό που είδε ήταν: “Εδώ είναι ένας άνθρωπος που νιώθει πολύ μακριά από αυτό που είναι προορισμένος να κάνει”. Ήθελε να με φροντίσει. Και δεν έχω αγαπηθεί ξανά ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Η ζωή μου ήταν κάτι σοβαρό για εκείνον. Δεν ήταν ένα πάρτι. Με βοήθησε να δω ότι η ζωή μου είναι πολύτιμη».
Με τη σειρά του, ο σύντροφός της πρόσθεσε:«Έχουμε αυτά τα διαλείμματα και είναι δελεαστικά. Είναι σαν να λέμε: “ΟΚ, μπορούμε να παντρευτούμε εκείνο το Σαββατοκύριακο;”. Δεν θέλουμε έναν πολύ μεγάλο γάμο, αλλά θέλουμε να τον χαρούμε. Με πολλούς τρόπους, νιώθουμε ήδη σαν να είμαστε παντρεμένοι, οπότε δεν είναι ότι θα αλλάξει και πάρα πολλά»
Στην ίδια συνέντευξη, η Lady Gaga μοιράστηκε για μία ακόμη φορά την επιθυμία της να βιώσει τη μητρότητα. «Το να γίνω μητέρα είναι αυτό που θέλω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και εκείνος θα γίνει ένας υπέροχος πατέρας. Είμαστε πραγματικά πολύ ενθουσιασμένοι γι’ αυτό», είπε.
Ο Μάικλ Πολάνσκι τότε υπογράμμισε ότι, ανεξάρτητα από το αν η τραγουδίστρια γίνει μητέρα, θα φροντίσει να παραμείνει πιστή στην καλλιτεχνική της ταυτότητα. «Το πιο σημαντικό είναι να νιώθουμε ότι αυτή είναι απλώς η οικογένειά μας, αυτό κάνουμε. Το ότι είναι η Lady Gaga, με την τέχνη της και όλα όσα τη συνοδεύουν, δεν είναι κάτι που πρέπει να το βγάλει έξω από τη σχέση μας ή από τη ζωή της ως μητέρας», επισήμανε.
Lady Gaga on her fiancé Michael Polansky:— Rolling Stone (@RollingStone) November 13, 2025
“He wanted to take care of me. And I’ve never been loved that way. My life was serious to him. It was not a party. He helped me see that my life was precious.”
Read: https://t.co/YC1NkMIOyz pic.twitter.com/TGCEqjlvjR
