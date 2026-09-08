Διασώστες επανέφεραν άνδρα που είχε ανασυρθεί χωρίς αισθήσεις σε παραλία της Χαλκιδικής, του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 45 λεπτά
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική ΚΑΡΠΑ Διασώστες

Διασώστες επανέφεραν άνδρα που είχε ανασυρθεί χωρίς αισθήσεις σε παραλία της Χαλκιδικής, του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 45 λεπτά

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παρευρισκόμενοι στην παραλία ξεκίνησαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), την οποία συνέχισαν εθελοντές της ΕΟΔ Κασσάνδρας που έφτασαν στο σημείο

Διασώστες επανέφεραν άνδρα που είχε ανασυρθεί χωρίς αισθήσεις σε παραλία της Χαλκιδικής, του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 45 λεπτά
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Μετά από συντονισμένη προσπάθεια που διήρκεσε περίπου 45 λεπτά και είχε αίσιο τέλος διασώστες επανέφεραν άνδρα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία της Ελάνης, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παρευρισκόμενοι στην παραλία ξεκίνησαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), την οποία συνέχισαν εθελοντές της ΕΟΔ Κασσάνδρας που έφτασαν στο σημείο.

Η προσπάθεια αναζωογόνησης συνεχίστηκε μέχρι την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής.


Η πολύωρη και συντονισμένη προσπάθεια οδήγησε τελικά στην επαναφορά της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας του άνδρα, ο οποίος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης επισημαίνει με αφορμή το περιστατικό τη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ, καθώς η άμεση επέμβαση των παρευρισκομένων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής.
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