Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Ο Κλιφ Ρίτσαρντ ανακοίνωσε νέο άλμπουμ με διασκευές των Beatles, Χάρι Στάιλς και Έλβις Πρίσλεϊ
Ο Κλιφ Ρίτσαρντ ανακοίνωσε νέο άλμπουμ με διασκευές των Beatles, Χάρι Στάιλς και Έλβις Πρίσλεϊ
«Αυτός ο δίσκος είναι ο φόρος τιμής μου σε υπέροχους καλλιτέχνες που ηχογράφησαν υπέροχα τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο ένα», είπε ο θρυλικός Βρετανός τραγουδιστής
Το 48ο άλμπουμ του κυκλοφορεί ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ, το οποίο θα αποτελείται από διασκευές τραγουδιών που βρέθηκαν στην κορυφή των charts από καλλιτέχνες όπως οι Beatles, ο Έλβις Πρίσλεϊ και ο Χάρι Στάιλς.
Ο βραβευμένος μουσικός θα επαναπροσδιορίσει κλασικά και σύγχρονα singles που κυριάρχησαν στα charts τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες στο άλμπουμ των 12 τραγουδιών, με τίτλο Only Number Ones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA.
Ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ είπε: «Πρότεινα στη Warner Music να ηχογραφήσω ένα άλμπουμ με τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο ένα. Δόξα τω Θεώ που συμφώνησαν! Άκουσα δεκάδες τραγούδια και επέλεξα 12 από τα αγαπημένα μου».
«Αυτός ο δίσκος είναι ο φόρος τιμής μου σε υπέροχους καλλιτέχνες που ηχογράφησαν υπέροχα τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο ένα», πρόσθεσε.
Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διασκευές των Sign Of The Times (Harry Styles), Return To Sender (Elvis Presley), Oh, Pretty Woman (Roy Orbison), η επιτυχία του Norman Greenbaum του 1969, «Spirit In The Sky», καθώς και τα «I’m A Believer» των Monkees και «White Christmas» του Bing Crosby.
Ο βραβευμένος μουσικός θα επαναπροσδιορίσει κλασικά και σύγχρονα singles που κυριάρχησαν στα charts τις τελευταίες οκτώ δεκαετίες στο άλμπουμ των 12 τραγουδιών, με τίτλο Only Number Ones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA.
Ο Σερ Κλιφ Ρίτσαρντ είπε: «Πρότεινα στη Warner Music να ηχογραφήσω ένα άλμπουμ με τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο ένα. Δόξα τω Θεώ που συμφώνησαν! Άκουσα δεκάδες τραγούδια και επέλεξα 12 από τα αγαπημένα μου».
«Αυτός ο δίσκος είναι ο φόρος τιμής μου σε υπέροχους καλλιτέχνες που ηχογράφησαν υπέροχα τραγούδια που έφτασαν στο νούμερο ένα», πρόσθεσε.
Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διασκευές των Sign Of The Times (Harry Styles), Return To Sender (Elvis Presley), Oh, Pretty Woman (Roy Orbison), η επιτυχία του Norman Greenbaum του 1969, «Spirit In The Sky», καθώς και τα «I’m A Believer» των Monkees και «White Christmas» του Bing Crosby.
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