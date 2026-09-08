Απώλειες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές φοβούνται αύξηση επιτοκίων από τη Fed

Στο κόκκινο η αγορά με μεγάλο χαμένο τον Dow Jones, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ώθησε ακόμη πιο ψηλά το πετρέλαιο και ενίσχυσε τις προσδοκίες για αυστηρότερη στάση από τη Fed, υπό τη σκιά του πληθωρισμού