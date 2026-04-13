Η Νικόλ Κίντμαν εκπαιδεύεται για να προσφέρει υποστήριξη σε ετοιμοθάνατους ανθρώπους
Νικόλ Κίντμαν Θάνατος Μητέρα

Η Νικόλ Κίντμαν εκπαιδεύεται για να προσφέρει υποστήριξη σε ετοιμοθάνατους ανθρώπους

Η ηθοποιός μίλησε για το πένθος της και εξήγησε πώς η απώλεια της μητέρας της άλλαξε τη ζωή της

Η Νικόλ Κίντμαν εκπαιδεύεται για να προσφέρει υποστήριξη σε ετοιμοθάνατους ανθρώπους
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Για να προσφέρει υποστήριξη σε ετοιμοθάνατους ανθρώπους εκπαιδεύεται η Νικόλ Κίντμαν.

Η 58χρονη σταρ μίλησε για αυτή την προσωπική της επιλογή σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, εξηγώντας πως η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της μητέρας της, Τζανέλ Αν Κίντμαν, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Καθώς η μητέρα μου πέθαινε, ένιωθε μοναξιά, και υπήρχαν όρια στο τι μπορούσε να προσφέρει η οικογένεια», ανέφερε η Νικόλ Κίντμαν περιγράφοντας αυτή την ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο της ζωής της.



Όπως εξήγησε, παρά την παρουσία των δικών της ανθρώπων, η μητέρα της βίωνε μοναξιά, κάτι που την έκανε να σκεφτεί πόσο σημαντική θα ήταν η ύπαρξη ανθρώπων που θα μπορούσαν να προσφέρουν φροντίδα και στήριξη σε τέτοιες στιγμές. «Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα “Μακάρι να υπήρχαν άνθρωποι που να είναι εκεί, ουδέτερα, για να προσφέρουν παρηγοριά και φροντίδα”», είπε χαρακτηριστικά.

Στο εξωτερικό, τα άτομα που πρσφέρουν στήριξη σε ανθρώπους που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους, βοηθώντας τους να το βιώσουν με αξιοπρέπεια, ενώ παράλληλα στηρίζουν και τις οικογένειές τους, αναφέρονται με τον όρο «death doula».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

