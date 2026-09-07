Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;», αναρωτήθηκε
Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;», αναρωτήθηκε
Η ηθοποιός ενημέρωσε τους followers της με μία φωτογραφία στο Instagram
Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Γιούλικα Σκαφιδά, όπως αποκάλυψε με μία ανάρτησή της στο Instagram, σημειώνοντας πως έπαθε κολικό νεφρού.
Η ηθοποιός, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ανέβασε μία φωτογραφία στα stories της, κατά την οποία ήταν ξαπλωμένη, με ορούς στο ένα της χέρι, σχηματίζοντας παράλληλα το σήμα της νίκης με το άλλο. «Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;», αναρωτήθηκε.
Χωρίς να χάσει το χιούμορ της, η Γιούλικα Σκαδιφά σημείωσε προτεινόμενες απαντήσεις για τους διαδικτυακούς της φίλους στην ανάρτησή της: «Ευκαιρία για ενυδάτωση, το παν είναι το στιλ, εσείς η νέα γενιά όλο γκρίνια είστε, τσεκ το επόμενο», έγραψε.
Δείτε τη φωτογραφία
Στο επόμενο story της η ηθοποιός ανέβασε μία χιουμοριστική εικόνα, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να ακούει πλέον τη φράση «Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό».
Η ηθοποιός, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ανέβασε μία φωτογραφία στα stories της, κατά την οποία ήταν ξαπλωμένη, με ορούς στο ένα της χέρι, σχηματίζοντας παράλληλα το σήμα της νίκης με το άλλο. «Είναι ο κολικός νεφρού ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την εβδομάδα;», αναρωτήθηκε.
Χωρίς να χάσει το χιούμορ της, η Γιούλικα Σκαδιφά σημείωσε προτεινόμενες απαντήσεις για τους διαδικτυακούς της φίλους στην ανάρτησή της: «Ευκαιρία για ενυδάτωση, το παν είναι το στιλ, εσείς η νέα γενιά όλο γκρίνια είστε, τσεκ το επόμενο», έγραψε.
Δείτε τη φωτογραφία
Στο επόμενο story της η ηθοποιός ανέβασε μία χιουμοριστική εικόνα, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να ακούει πλέον τη φράση «Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα