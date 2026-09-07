Ο Χρήστος Μενιδιάτης και η Μελίνα Ασλανίδου χόρεψαν «Stayin' Alive» στα παρασκήνια της φωτογράφισης για τη συνεργασία τους, δείτε βίντεο
Ο Χρήστος Μενιδιάτης και η Μελίνα Ασλανίδου χόρεψαν «Stayin' Alive» στα παρασκήνια της φωτογράφισης για τη συνεργασία τους, δείτε βίντεο
Οι δύο τραγουδιστές ξεκινούν εμφανίσεις στο «THEAMA», μαζί με τον Παναγιώτη Μαύρο
Το τραγούδι του Μπι Τζιζ «Stayin' Alive» χόρεψαν ο Χρήστος Μενιδιάτης και η Μελίνα Ασλανίδου στα παρασκήνια της φωτογράφισης για τη συνεργασία τους, με την τραγουδίστρια να δημοσιεύει βίντεο από τη στιγμή στα social media της.
Οι δύο τραγουδιστές εν όψει της πολυαναμενόμενης μουσικής τους συνύπαρξης στο «THEAMA», μαζί με τον Παναγιώτη Μαύρο, φωτογραφήθηκαν για την αφίσα του σχήματός τους, με το γέλιο, τα πειράγματα, τη μουσική και την ανυπομονησία να διαμορφώνουν το κλίμα.
Από τα πρώτα κιόλας λεπτά η διάθεση μεταξύ τους ήταν εξαιρετική, με τα χαμόγελα να πρωταγωνιστούν στα backstage. Ανάμεσα στα φωτογραφικά κλικ, οι τρεις καλλιτέχνες έδειξαν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη διαδικασία, δημιουργώντας αυθόρμητες και όμορφες στιγμές. Η χαλαρή ατμόσφαιρα και η καλή τους διάθεση μετέτρεψαν τη διαδικασία σε μια ιδιαίτερη στιγμή που απήλαυσαν άπαντες, αποκαλύπτοντας παράλληλα την όμορφη χημεία που υπάρχει μεταξύ τους, πριν ακόμα ανέβουν στη σκηνή.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Μελίνα Ασλανίδου
Η ανυπομονησία των τριών καλλιτεχνών, για την έναρξη των εμφανίσεών τους, είναι πλέον διάχυτη, με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Χρήστο Μενιδιάτη, δύο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς τους, που έχουν αφήσει το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, να υποδέχονται τον viral ερμηνευτή, Παναγιώτη Μαύρο, που τα τελευταία χρόνια ξεσηκώνει το κοινό στα live του, απογειώνοντας νησιώτικα και λαϊκά τραγούδια.
Η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μενιδιάτης και μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος ετοιμάζονται πυρετωδώς, με την αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου να έχει ξεκινήσει.
Το κλίμα που επικράτησε στη φωτογράφιση αποτελεί μια πρώτη γεύση όσων θα ακολουθήσουν αυτή τη σεζόν, με πολλή μουσική, διασκέδαση, ενέργεια και αυθεντικότητα.
Οι δύο τραγουδιστές εν όψει της πολυαναμενόμενης μουσικής τους συνύπαρξης στο «THEAMA», μαζί με τον Παναγιώτη Μαύρο, φωτογραφήθηκαν για την αφίσα του σχήματός τους, με το γέλιο, τα πειράγματα, τη μουσική και την ανυπομονησία να διαμορφώνουν το κλίμα.
Από τα πρώτα κιόλας λεπτά η διάθεση μεταξύ τους ήταν εξαιρετική, με τα χαμόγελα να πρωταγωνιστούν στα backstage. Ανάμεσα στα φωτογραφικά κλικ, οι τρεις καλλιτέχνες έδειξαν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα τη διαδικασία, δημιουργώντας αυθόρμητες και όμορφες στιγμές. Η χαλαρή ατμόσφαιρα και η καλή τους διάθεση μετέτρεψαν τη διαδικασία σε μια ιδιαίτερη στιγμή που απήλαυσαν άπαντες, αποκαλύπτοντας παράλληλα την όμορφη χημεία που υπάρχει μεταξύ τους, πριν ακόμα ανέβουν στη σκηνή.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Μελίνα Ασλανίδου
@melinaaslanidou.official Όταν η φωτογράφιση γίνεται… πάρτι! 😎🎶 Μελίνα Ασλανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης & Παναγιώτης Μαύρος σε backstage mood, λίγο πριν ξεκινήσει το νέο μας ταξίδι στο THEAMA! Και κάπως έτσι αρχίζουμε… με χαμόγελα, χορό και πολλή καλή ενέργεια! ✨ THEAMA 2026–2027 🔥 @Christos Menidiatis @Παναγιώτης Μαυρος @THEAMA ATHENS ♬ πρωτότυπος ήχος - Melina Aslanidou Official
Η ανυπομονησία των τριών καλλιτεχνών, για την έναρξη των εμφανίσεών τους, είναι πλέον διάχυτη, με τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Χρήστο Μενιδιάτη, δύο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς τους, που έχουν αφήσει το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική, να υποδέχονται τον viral ερμηνευτή, Παναγιώτη Μαύρο, που τα τελευταία χρόνια ξεσηκώνει το κοινό στα live του, απογειώνοντας νησιώτικα και λαϊκά τραγούδια.
Η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μενιδιάτης και μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος ετοιμάζονται πυρετωδώς, με την αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου να έχει ξεκινήσει.
Το κλίμα που επικράτησε στη φωτογράφιση αποτελεί μια πρώτη γεύση όσων θα ακολουθήσουν αυτή τη σεζόν, με πολλή μουσική, διασκέδαση, ενέργεια και αυθεντικότητα.
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