Η Χάλι Μπέρι και η Ζόι Κράβιτζ ενώνουν τις δυνάμεις τους στη ρομαντική κομεντί «Otherwise Engaged»
Η Χάλι Μπέρι και η Ζόι Κράβιτζ ενώνουν τις δυνάμεις τους στη ρομαντική κομεντί «Otherwise Engaged»
Μαζί τους πρωταγωνιστούν ο Κόλιν Φερθ και ο Τζακ Γουάιτχολ - Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2027 στη Νέα Υόρκη
Ένα ιδιαίτερα δυνατό καστ αστέρων συγκεντρώνει η νέα ρομαντική κομεντί «Otherwise Engaged», στην οποία πρόκειται να πρωταγωνιστήσουν οι βραβευμένοι με Όσκαρ Χάλι Μπέρι και Κόλιν Φερθ, η υποψήφια για Emmy Ζόι Κράβιτζ, καθώς και ο δημοφιλής Βρετανός κωμικός Τζακ Γουάιτχολ.
Τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει η Σουζάν Φάργουελ, επί χρόνια παραγωγός και στενή συνεργάτης της Νάνσι Μάιερς, υπογράφοντας παράλληλα το σενάριο μαζί με τον Γκαμπριέλ Μιζράχι.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο Charlie (Γουάιτχολ) ετοιμάζεται να παντρευτεί τον έρωτα της ζωής του, τη Gabby (Κράβιτζ).
Όμως λίγο πριν το γάμο η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο όταν ο αποξενωμένος πατέρας του (Φερθ), ένας μεγιστάνας που μόλις αποφυλακίστηκε, εμφανίζεται στο σπίτι τους και σύντομα ερωτεύεται τη δυναμική μητέρα της Gabby (Μπέρι). Το αναπάντεχο ειδύλλιο των γονιών τους απειλεί πλέον να μετατρέψει τον ονειρεμένο γάμο τους στον απόλυτο εφιάλτη».
Σύμφωνα με το Deadline, η Mister Smith Entertainment ανέλαβε τις διεθνείς πωλήσεις και ξεκινά την προώθηση της ταινίας στο επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Την παραγωγή υπογράφουν η Susan Cartsonis και η Σουζάν Φάργουελ για την Resonate Entertainment μαζί με τη Λάουρα Ρίστερ για λογαριασμό της Esme Grace Pictures.
Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2027 στη Νέα Υόρκη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Τη σκηνοθεσία της ταινίας αναλαμβάνει η Σουζάν Φάργουελ, επί χρόνια παραγωγός και στενή συνεργάτης της Νάνσι Μάιερς, υπογράφοντας παράλληλα το σενάριο μαζί με τον Γκαμπριέλ Μιζράχι.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο Charlie (Γουάιτχολ) ετοιμάζεται να παντρευτεί τον έρωτα της ζωής του, τη Gabby (Κράβιτζ).
EXCLUSIVE: Halle Berry, Zoë Kravitz, Colin Firth, and Jack Whitehall have been set to star in rom-com ‘Otherwise Engaged’— Deadline (@DEADLINE) September 4, 2026
Nancy Meyers’ longtime producer and collaborator Suzanne Farwell will direct from a script she wrote with Gabriel Mizrahi
More details here:… pic.twitter.com/D6BWJtfElK
Όμως λίγο πριν το γάμο η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο όταν ο αποξενωμένος πατέρας του (Φερθ), ένας μεγιστάνας που μόλις αποφυλακίστηκε, εμφανίζεται στο σπίτι τους και σύντομα ερωτεύεται τη δυναμική μητέρα της Gabby (Μπέρι). Το αναπάντεχο ειδύλλιο των γονιών τους απειλεί πλέον να μετατρέψει τον ονειρεμένο γάμο τους στον απόλυτο εφιάλτη».
Σύμφωνα με το Deadline, η Mister Smith Entertainment ανέλαβε τις διεθνείς πωλήσεις και ξεκινά την προώθηση της ταινίας στο επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Την παραγωγή υπογράφουν η Susan Cartsonis και η Σουζάν Φάργουελ για την Resonate Entertainment μαζί με τη Λάουρα Ρίστερ για λογαριασμό της Esme Grace Pictures.
Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2027 στη Νέα Υόρκη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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