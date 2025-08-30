Σαλπάρει για τη Γάζα η Σούζαν Σάραντον μαζί με την Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδες ακτιβιστές

Μια παγκόσμια εκστρατεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δεκάδες πλοία προετοιμάζονται να αποπλεύσουν από λιμάνια της Ισπανίας
και της Τυνησίας
, με προορισμό τη Γάζα
, επιχειρώντας να αμφισβητήσουν τον πολυετή θαλάσσιο αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ
. Ανάμεσα στους πιο γνωστούς συμμετέχοντες είναι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον
, η οποία θα είναι συνοδευόμενη από την Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ
, γνωστή για τον αγώνα της ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Οι ακτιβιστές έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν από την Ισπανία
στις 31 Αυγούστου με δεκάδες πλοία. Στις 4 Σεπτεμβρίου, μια επιπλέον ομάδα πλοίων θα αναχωρήσει από την Τυνησία για να ενωθεί με τη δράση. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η αποστολή θα περιλαμβάνει συμμετοχές από 44 χώρες
και θα πρόκειται για τη «μεγαλύτερη πράξη αλληλεγγύης» από την επιβολή του αποκλεισμού στη Γάζα το 2007.
Οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημο σχόλιο για την κίνηση αυτή, αν και παρόμοιες αποστολές
στο παρελθόν έχουν συναντήσει σφοδρή αντίσταση
και συχνά απέτυχαν να προσεγγίσουν τις ακτές της Γάζας. Από την πλευρά τους, οι οργανωτές διαβεβαιώνουν ότι η αποστολή τους είναι ειρηνική και ανθρωπιστική, με σκοπό την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.