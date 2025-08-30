Σαλπάρει για τη Γάζα η Σούζαν Σάραντον μαζί με την Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδες ακτιβιστές
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Γάζα Γκρέτα Τούνμπεργκ Σούζαν Σάραντον

Σαλπάρει για τη Γάζα η Σούζαν Σάραντον μαζί με την Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδες ακτιβιστές

Οι ακτιβιστές έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν από την Ισπανία στις 31 Αυγούστου με δεκάδες πλοία

Σαλπάρει για τη Γάζα η Σούζαν Σάραντον μαζί με την Γκρέτα Τούνμπεργκ και δεκάδες ακτιβιστές
108 ΣΧΟΛΙΑ
Μια παγκόσμια εκστρατεία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δεκάδες πλοία προετοιμάζονται να αποπλεύσουν από λιμάνια της Ισπανίας και της Τυνησίας, με προορισμό τη Γάζα, επιχειρώντας να αμφισβητήσουν τον πολυετή θαλάσσιο αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ. Ανάμεσα στους πιο γνωστούς συμμετέχοντες είναι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, η οποία θα είναι συνοδευόμενη από την Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, γνωστή για τον αγώνα της ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Οι ακτιβιστές έχουν προγραμματίσει να ξεκινήσουν από την Ισπανία στις 31 Αυγούστου με δεκάδες πλοία. Στις 4 Σεπτεμβρίου, μια επιπλέον ομάδα πλοίων θα αναχωρήσει από την Τυνησία για να ενωθεί με τη δράση. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η αποστολή θα περιλαμβάνει συμμετοχές από 44 χώρες και θα πρόκειται για τη «μεγαλύτερη πράξη αλληλεγγύης» από την επιβολή του αποκλεισμού στη Γάζα το 2007.

Οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημο σχόλιο για την κίνηση αυτή, αν και παρόμοιες αποστολές στο παρελθόν έχουν συναντήσει σφοδρή αντίσταση και συχνά απέτυχαν να προσεγγίσουν τις ακτές της Γάζας. Από την πλευρά τους, οι οργανωτές διαβεβαιώνουν ότι η αποστολή τους είναι ειρηνική και ανθρωπιστική, με σκοπό την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς

Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
108 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης