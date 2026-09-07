Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
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Κάρα Ντελεβίν Τόπλες

Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της

Το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μία φωτογραφία με τη σύντροφό της σε τρυφερά τετ α τετ

Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Γεωργία Κοτζιά
40 ΣΧΟΛΙΑ
Ξαπλωμένη στο κρεβάτι, χωρίς εσώρουχο, πόζαρε η Κάρα Ντελεβίν, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της.

Το μοντέλο και ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μία φωτογραφία με τη σύντροφό της Μίνκε σε τρυφερά τετ α τετ, καθώς και ένα στιγμιότυπο όπου έκανε ηλιοθεραπεία στο μπαλκόνι.

Η Κάρα Ντελεβίν στη φωτογραφία που πόζαρε τόπλες, φορούσε μόνο ένα στενό γκρι σορτσάκι, χωρίς να έχει ίχνος μακιγιάζ στο πρόσωπό της. Η ίδια δεν κοιτούσε την κάμερα και είχε πάρει μία ιδιαίτερη έκφραση, με τη γάτα της να στέκεται δίπλα της. Στη λεζάντα της ανάρτησή της αρκέστηκε να γράψει: «Αγκαλίτσες».

Στην εικόνα όπου πόζαρε με τη σύντροφό της, την κρατούσε από το πρόσωπό και τη «φιλούσε», ενώ στα υπόλοιπα στιγμιότυπα που παρουσίασε, το μοντέλο πρόβαλε μέρη και τοπία που της τράβηξαν το ενδιαφέρον.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της


Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Η Κάρα Ντελεβίν πόζαρε ξαπλωμένη στο κρεβάτι χωρίς εσώρουχο, κρατούσε στην αγκαλιά τη γάτα της
Γεωργία Κοτζιά
40 ΣΧΟΛΙΑ

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