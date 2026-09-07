Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίποινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη
Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίποινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη
Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το αργότερο έως τις 18 Σεπτεμβρίου
Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη, ως αντίποινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο.
Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε ως παράλογη επινόηση.
Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το αργότερο έως τις 18 Σεπτεμβρίου.
Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι τα πολιτιστικά κέντρα «Goethe-Institut» της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, ενώ το προσωπικό έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα το αργότερο έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
«Ήταν οι γερμανικές αρχές που, για άλλη μια φορά, προκάλεσαν ένα νέο κύμα κλιμάκωσης στις διμερείς σχέσεις. Η γερμανική κυβέρνηση φέρει την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για τις συνέπειες», αναφέρει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.
Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε ως παράλογη επινόηση.
Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το αργότερο έως τις 18 Σεπτεμβρίου.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 7, 2026
Russia is closing Germany’s consulate general in St. Petersburg and the Goethe-Institut centers.
The Russian Foreign Ministry announced.
The mission must shut down no later than September 18, the MFA said. pic.twitter.com/QM3lwd7FEW
Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι τα πολιτιστικά κέντρα «Goethe-Institut» της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, ενώ το προσωπικό έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα το αργότερο έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
«Ήταν οι γερμανικές αρχές που, για άλλη μια φορά, προκάλεσαν ένα νέο κύμα κλιμάκωσης στις διμερείς σχέσεις. Η γερμανική κυβέρνηση φέρει την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για τις συνέπειες», αναφέρει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.
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