Έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει
GALA
Αντώνης Βαρδής Καλλιστώ Βαρδή Εγκυμοσύνη

Έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει

Η κόρη του εκλιπόντος μουσικοσυνθέτη και αδερφή του Γιάννη Βαρδή θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά

Έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει
Ιωάννα Μαρίνου
Έγκυος είναι η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ, αποκαλύπτοντας μέσω των social media την ευχάριστη είδηση και το φύλο του μωρού που περιμένει.

Η κόρη του εκλιπόντος μουσικοσυνθέτη και αδερφή του Γιάννη Βαρδή θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά και μέσω του gender reveal party που διοργάνωσε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, έμαθε ότι περιμένει κορίτσι.

Τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο πάρτι, κατέγραψαν τη στιγμή που η Καλλιστώ Βαρδή έμαθε το φύλο του μωρού και τη μοιράστηκαν μέσω βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει
Έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει
Έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει
Έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει
Έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης