Έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει
Έγκυος η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει
Η κόρη του εκλιπόντος μουσικοσυνθέτη και αδερφή του Γιάννη Βαρδή θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά
Έγκυος είναι η κόρη του Αντώνη Βαρδή, Καλλιστώ, αποκαλύπτοντας μέσω των social media την ευχάριστη είδηση και το φύλο του μωρού που περιμένει.
Η κόρη του εκλιπόντος μουσικοσυνθέτη και αδερφή του Γιάννη Βαρδή θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά και μέσω του gender reveal party που διοργάνωσε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, έμαθε ότι περιμένει κορίτσι.
Τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο πάρτι, κατέγραψαν τη στιγμή που η Καλλιστώ Βαρδή έμαθε το φύλο του μωρού και τη μοιράστηκαν μέσω βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η κόρη του εκλιπόντος μουσικοσυνθέτη και αδερφή του Γιάννη Βαρδή θα γίνει μητέρα για πρώτη φορά και μέσω του gender reveal party που διοργάνωσε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, έμαθε ότι περιμένει κορίτσι.
Τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο πάρτι, κατέγραψαν τη στιγμή που η Καλλιστώ Βαρδή έμαθε το φύλο του μωρού και τη μοιράστηκαν μέσω βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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