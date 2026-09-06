Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης πήγε στο Φεστιβάλ Βενετίας, δείτε φωτογραφίες από το κόκκινο χαλί
Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης πήγε στο Φεστιβάλ Βενετίας, δείτε φωτογραφίες από το κόκκινο χαλί
Ο ηθοποιός βρέθηκε στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στην προβολή της ταινίας «Mr. Nelson, Did You Kill People?»
Στο Φεστιβάλ Βενετίας έδωσε το «παρών» ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, με τον ηθοποιό να ποζάρει στο κόκκινο χαλί.
Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης μοιράστηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με τους διαδικτυακούς του φίλους, φωτογραφίες και βίντεο από το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπου βρέθηκε στην προβολή της ταινίας «Mr. Nelson, Did You Kill People?», με τον ίδιο να εμφανίζεται με ένα μαύρο κοστούμι, πουκάμισο και γραβάτα σε ίδιο χρώμα.
Ο ηθοποιός μοιράστηκε στη συνέχεια της ημέρες μέσω Instagram stories και άλλα στιγμιότυπα από την παραμονή του στην ιταλική πόλη.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης μοιράστηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με τους διαδικτυακούς του φίλους, φωτογραφίες και βίντεο από το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, όπου βρέθηκε στην προβολή της ταινίας «Mr. Nelson, Did You Kill People?», με τον ίδιο να εμφανίζεται με ένα μαύρο κοστούμι, πουκάμισο και γραβάτα σε ίδιο χρώμα.
Ο ηθοποιός μοιράστηκε στη συνέχεια της ημέρες μέσω Instagram stories και άλλα στιγμιότυπα από την παραμονή του στην ιταλική πόλη.
Δείτε την ανάρτησή του
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έλληνας ηθοποιός πηγαίνει στο Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς το 2024 είχε βιώσει ξανά την εμπειρία μαζί με τη Δανάη Παππά, παρακολουθώντας τότε την πρεμιέρα της ταινίας «Campo di Battaglia».
Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα