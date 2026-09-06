Το θερμό χειροκρότημα της Σούκι Γουότερχαουζ για τον Ρόμπερτ Πάτινσον στην πρεμιέρα του «Primetime» και το φιλί στο στόμα

χειροκροτά τον σύζυγό της, προτού δώσουν ένα φιλί στο στόμα.





έπεσαν

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Ρόμπερτ

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Κοινή εμφάνιση έκαναν ο, όπου πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, «Primetime», με την ηθοποιό να καταγράφεται στην αίθουσα ναΤο ζευγάρι έδωσε το «παρών» το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη φετινή διοργάνωση, όπου ο Πάτινσον εμφανίστηκε με λευκό κοστούμι, το οποίο συνδύασε με κόκκινη γραβάτα, ενώ η Γουότερχαουζ επέλεξε ένα πράσινο φόρεμα με φλοράλ μοτίβο.Λίγο μετά την ολοκλήρωση της προβολής, το κοινό άρχισε να φωνάζει τα ονόματα του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ και της τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Φίμπι Μπρίτζερς, η οποία κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία, ενώ το χειροκρότημα συνεχιζόταν για περίπου οκτώ λεπτά.Ξεχωριστή ήταν η αντίδραση της Σούκι Γουότερχαουζ, η οποία φαίνεται πως επευφημούσε τον σύζυγό της περισσότερο από όλους μετά την προβολή. Όταν μάλισταοι τίτλοι τέλους και το κοινό συνέχιζε να επαινεί την ερμηνεία του ηθοποιού, η Γουότερχαουζ έσκυψε προς το μέρος του και τον φίλησε.Στο «Primetime», οΠάτινσον υποδύεται μια μυθοπλαστική εκδοχή του παρουσιαστή και δημοσιογράφου, Κρις Χάνσεν, ο οποίος σήμερα είναι 66 ετών, την περίοδο που παρουσίαζε το «To Catch a Predator» του «Dateline NBC» που προβλήθηκε από το 2004 έως το 2007. Η σειρά έγινε γνωστή για τις επιχειρήσεις με κρυφές κάμερες που στόχευαν άντρες οι οποίοι πίστευαν ότι επρόκειτο να συναντήσουν ανήλικους που είχαν γνωρίσει στο διαδίκτυο. Η ταινία βασίζεται εν μέρει σε άρθρο του περιοδικού «Esquire» του 2007 με τίτλο «Απόψε στο Dateline, αυτός ο άντρας θα πεθάνει» και δραματοποιεί γεγονότα γύρω από την τηλεοπτική εκπομπή.Ο Χάνσεν δεν συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας και έχει δηλώσει ότι δεν έχει ακόμη παρακολουθήσει την ολοκληρωμένη εκδοχή της. Παράλληλα, έχει επικρίνει το φιλμ για τη χρήση του ονόματός του και για την απεικόνιση μιας μυθοπλαστικής εκδοχής της δουλειάς του χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση μαζί του.Ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Σούκι Γουότερχαουζ γνωρίστηκαν τον Ιούλιο του 2018. Τέσσερα χρόνια αργότερα έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, όταν παρακολούθησαν το σόου Dior Men για τη συλλογή Fall 2023 στην Γκίζα της Αιγύπτου. Αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 και τον Μάρτιο του 2024 υποδέχτηκαν την κόρη τους.