Η αλήθεια για την πολύτεκνη οικογένεια στη Φουρνά: Οι επιλογές που οδήγησαν τη Βάσω και τον Στέφανο στη Νάξο

Η απόφασή τους να αφήσουν πίσω τους το χωριό όπου έγιναν γνωστοί σε όλη την Ελλάδα δεν ήρθε από μία μόνο αιτία, αλλά από μια σειρά επιλογών και δυσκολιών που διαμόρφωσαν την καθημερινότητά τους