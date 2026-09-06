Απρόοπτο για τον Άλεξ Γουόρεν σε συναυλία του: Πήδηξε από τις κερκίδες και έπεσε μπροστά στους θαυμαστές του, δείτε βίντεο
Απρόοπτο για τον Άλεξ Γουόρεν σε συναυλία του: Πήδηξε από τις κερκίδες και έπεσε μπροστά στους θαυμαστές του, δείτε βίντεο
Ο Βρετανός ποπ τραγουδιστής αντιμετώπισε με αυτοσαρκαστική διάθεση την πτώση του, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα social media
Ένα απρόοπτο είχε ο Άλεξ Γουόρεν, όταν έπεσε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του μπροστά στους θαυμαστές του.
Ο Βρετανός ποπ τραγουδιστής εμφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Finding Family on the Road, όταν μια προσπάθειά του να κατέβει από τις κερκίδες κατέληξε σε πτώση.
Ο Γουόρεν πήδηξε πάνω σε εξοπλισμό που είχε τοποθετηθεί σε έναν διάδρομο. Αν και προσγειώθηκε αρχικά και πάτησε σε τμήμα του εξοπλισμού, αμέσως μετά έχασε την ισορροπία του και έπεσε.
Ο καλλιτέχνης δεν προσπάθησε να κρύψει την αμήχανη αυτή στιγμή, αντίθετα, δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από την πτώση του. Στη λεζάντα έγραψε με αυτοσαρκαστική διάθεση: «Μου είπαν “break a leg” (καλή επιτυχία) πριν από το σόου». Η φράση «break a leg» χρησιμοποιείται στα αγγλικά ως ευχή για «καλή επιτυχία», όμως η κυριολεκτική της μετάφραση είναι «σπάσε ένα πόδι», κάτι που έκανε το σχόλιο ιδιαίτερα ταιριαστό μετά την πτώση του.
Δείτε το βίντεο
Ο Βρετανός ποπ τραγουδιστής εμφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του Finding Family on the Road, όταν μια προσπάθειά του να κατέβει από τις κερκίδες κατέληξε σε πτώση.
Ο Γουόρεν πήδηξε πάνω σε εξοπλισμό που είχε τοποθετηθεί σε έναν διάδρομο. Αν και προσγειώθηκε αρχικά και πάτησε σε τμήμα του εξοπλισμού, αμέσως μετά έχασε την ισορροπία του και έπεσε.
Ο καλλιτέχνης δεν προσπάθησε να κρύψει την αμήχανη αυτή στιγμή, αντίθετα, δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από την πτώση του. Στη λεζάντα έγραψε με αυτοσαρκαστική διάθεση: «Μου είπαν “break a leg” (καλή επιτυχία) πριν από το σόου». Η φράση «break a leg» χρησιμοποιείται στα αγγλικά ως ευχή για «καλή επιτυχία», όμως η κυριολεκτική της μετάφραση είναι «σπάσε ένα πόδι», κάτι που έκανε το σχόλιο ιδιαίτερα ταιριαστό μετά την πτώση του.
Δείτε το βίντεο
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