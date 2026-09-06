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Η Λέα Σαλόνγκα απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας: Είναι η πρώτη Φιλιππινέζα που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση
Καμία καριέρα δεν είναι ποτέ έργο ενός μόνο ανθρώπου, είπε η πολυβραβευμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η καταξιωμένη σταρ αναφέρθηκε στην απόσταση που χωρίζει το πρώτο της βήμα στη σκηνή από τη στιγμή που απέκτησε το 2.855ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, κάνοντας μάλιστα χιούμορ με το πώς θα αντιδρούσε η επτάχρονη εκδοχή του εαυτού της.
Lea Salonga added another milestone to her decades-long career, becoming the first Filipina to receive a star on the Hollywood Walk of Fame.— ABC News (@ABC) September 5, 2026
The Tony Award-winning actress and singer was honored Friday with the 2,855th star on the famed Los Angeles landmark. Salonga, 55,… pic.twitter.com/L5c7n5rhi8
Στη συνέχεια, η Λέα Σαλόνγκα υπογράμμισε πως η πορεία της δεν θα ήταν ίδια χωρίς τη συμβολή και τη στήριξη πολλών ανθρώπων που βρέθηκαν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.
«Καμία καριέρα δεν είναι ποτέ έργο ενός μόνο ανθρώπου. Οπότε, αν έκαναν αυτό το αστέρι αρκετά μεγάλο, θα υπήρχαν πολλά ονόματα πάνω του» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Θα ήταν οι άνθρωποι που με αγάπησαν, που στάθηκαν δίπλα μου όπως εσείς σήμερα, που με στήριξαν, με προστάτευσαν, με ενθάρρυναν, μου είπαν την αλήθεια όταν χρειαζόμουν να την ακούσω και, περιστασιακά, μου υπενθύμιζαν ότι υπάρχει ζωή και εκτός της βιομηχανίας του θεάματος. Θα ήταν οι δάσκαλοι που με δίδαξαν, οι σκηνοθέτες που με εμπιστεύτηκαν, οι συνθέτες και οι στιχουργοί που μου έδωσαν εξαιρετικούς στίχους και μουσική για να τραγουδήσω».
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Lea Salonga says she hopes her star inspires other Filipino kids as she becomes the first Filipina to receive a star on the Hollywood Walk of Fame:— Variety (@Variety) September 4, 2026
"I hope that someday a young Filipino kid comes to Hollywood, sees my name and thinks, ‘Oh, maybe I can get here too.’" pic.twitter.com/k07aYsX5VD
Lea Salonga, the singing voice of Mulan and Princess Jasmine, makes history as the first Filipina to receive a star on the Hollywood Walk of Fame ❤️https://t.co/3HfAB8CmH3 pic.twitter.com/oKIIORDtf7— Variety (@Variety) September 4, 2026
Έπειτα, ευχαρίστησε τον αδερφό της, Τζέραρντ, συνθέτη και μαέστρο και παράλληλα, χαρακτήρισε τον γιο της, Νικ Τσιέν, ως τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής της.
Στα 45 χρόνια της καριέρας της, η Σαλόνγκα έχει καταγράψει πολλές σημαντικές διακρίσεις και εμφανίσεις. Μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε επίσημες εκδηλώσεις για έξι Προέδρους των Φιλιππίνων και τέσσερις Προέδρους των ΗΠΑ, ενώ έχει πραγματοποιήσει ειδικές παραστάσεις για την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
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