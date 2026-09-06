Η Λέα Σαλόνγκα απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας: Είναι η πρώτη Φιλιππινέζα που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση

Καμία καριέρα δεν είναι ποτέ έργο ενός μόνο ανθρώπου, είπε η πολυβραβευμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια



Λέα Σαλόνγκα, καταγράφοντας μια σημαντική διάκριση, καθώς έγινε η πρώτη καλλιτέχνις από τις Φιλιππίνες που λαμβάνει τη συγκεκριμένη τιμή.



Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η καταξιωμένη σταρ αναφέρθηκε στην απόσταση που χωρίζει το πρώτο της βήμα στη σκηνή από τη στιγμή που απέκτησε το 2.855ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας , κάνοντας μάλιστα χιούμορ με το πώς θα αντιδρούσε η επτάχρονη εκδοχή του εαυτού της.



πολυβραβευμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια είπε: «Πολύ πριν το Χόλιγουντ, πολύ πριν το Μπρόντγουεϊ, υπήρχε η Μανίλα. Αν έλεγες στη μόλις επτά χρονών Λέα, όταν έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο με την παράσταση "Ο Βασιλιάς κι εγώ" στις Φιλιππίνες, ότι σχεδόν μισό αιώνα μετά θα στεκόταν στη Hollywood Boulevard, μπροστά από αυτό το ιστορικό θέατρο, περιστοιχισμένη από τόσους αγαπημένους φίλους, συγγενείς και συναδέλφους, για να αποκτήσει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, θα σου απαντούσε: “Ορίστε; Τι είναι αυτό;”», ανέφερε στην ομιλία της, χαριτολογώντας, η καταξιωμένη σταρ.



Στη συνέχεια, η Λέα Σαλόνγκα υπογράμμισε πως η πορεία της δεν θα ήταν ίδια χωρίς τη συμβολή και τη στήριξη πολλών ανθρώπων που βρέθηκαν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.







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Έπειτα, ευχαρίστησε τον αδερφό της, Τζέραρντ, συνθέτη και μαέστρο και παράλληλα, χαρακτήρισε τον γιο της, Νικ Τσιέν, ως τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής της.



Στα 45 χρόνια της καριέρας της, η Σαλόνγκα έχει καταγράψει πολλές σημαντικές διακρίσεις και εμφανίσεις. Μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε επίσημες εκδηλώσεις για έξι Προέδρους των Φιλιππίνων και τέσσερις Προέδρους των ΗΠΑ, ενώ έχει πραγματοποιήσει ειδικές παραστάσεις για την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.



Στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ απέκτησε το δικό της αστέρι η, καταγράφοντας μια σημαντική διάκριση, καθώς έγινε η πρώτη καλλιτέχνις από τις Φιλιππίνες που λαμβάνει τη συγκεκριμένη τιμή.Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η καταξιωμένη σταρ αναφέρθηκε στην απόσταση που χωρίζει το πρώτο της βήμα στη σκηνή από τη στιγμή που απέκτησε το, κάνοντας μάλιστα χιούμορ με το πώς θα αντιδρούσε η επτάχρονη εκδοχή του εαυτού της.Αρχικά, η«Πολύ πριν το Χόλιγουντ, πολύ πριν το Μπρόντγουεϊ, υπήρχε η Μανίλα. Αν έλεγες στη μόλις επτά χρονών Λέα, όταν έκανε το ντεμπούτο της στο θέατρο με την παράσταση "Ο Βασιλιάς κι εγώ" στις Φιλιππίνες, ότι σχεδόν μισό αιώνα μετά θα στεκόταν στη Hollywood Boulevard, μπροστά από αυτό το ιστορικό θέατρο, περιστοιχισμένη από τόσους αγαπημένους φίλους, συγγενείς και συναδέλφους, για να αποκτήσει το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, θα σου απαντούσε: “Ορίστε; Τι είναι αυτό;”», ανέφερε στην ομιλία της, χαριτολογώντας, η καταξιωμένη σταρ.Στη συνέχεια, ηυπογράμμισε πως η πορεία της δεν θα ήταν ίδια χωρίς τη συμβολή και τη στήριξη πολλών ανθρώπων που βρέθηκαν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια.«Καμία καριέρα δεν είναι ποτέ έργο ενός μόνο ανθρώπου. Οπότε, αν έκαναν αυτό το αστέρι αρκετά μεγάλο, θα υπήρχαν πολλά ονόματα πάνω του» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Θα ήταν οι άνθρωποι που με αγάπησαν, που στάθηκαν δίπλα μου όπως εσείς σήμερα, που με στήριξαν, με προστάτευσαν, με ενθάρρυναν, μου είπαν την αλήθεια όταν χρειαζόμουν να την ακούσω και, περιστασιακά, μου υπενθύμιζαν ότι υπάρχει ζωή και εκτός της βιομηχανίας του θεάματος. Θα ήταν οι δάσκαλοι που με δίδαξαν, οι σκηνοθέτες που με εμπιστεύτηκαν, οι συνθέτες και οι στιχουργοί που μου έδωσαν εξαιρετικούς στίχους και μουσική για να τραγουδήσω».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μητέρα της, Λιγκάγια, η οποία βρέθηκε στο πλευρό της κατά την τελετή και τη στήριξε από τα πρώτα κιόλας βήματα της καριέρας της. Όπως δήλωσε, η μητέρα της ανέλαβε τα έξοδα για την παραγωγή του πρώτου της δίσκου και στη συνέχεια επισκεπτόταν τα δισκοπωλεία προκειμένου να τον προωθήσει. «Ήταν η μάνατζέρ μου για δεκαετίες, η υποστηρίκτριά μου σε όλη μου τη ζωή. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί χωρίς εκείνη» σημείωσε.Έπειτα, ευχαρίστησε τον αδερφό της, Τζέραρντ, συνθέτη και μαέστρο και παράλληλα, χαρακτήρισε τον γιο της, Νικ Τσιέν, ως τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής της.Στα 45 χρόνια της καριέρας της, η Σαλόνγκα έχει καταγράψει πολλές σημαντικές διακρίσεις και εμφανίσεις. Μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε επίσημες εκδηλώσεις για έξι Προέδρους των Φιλιππίνων και τέσσερις Προέδρους των ΗΠΑ, ενώ έχει πραγματοποιήσει ειδικές παραστάσεις για την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

Κλείνοντας την ομιλία της, η ηθοποιός εξέφρασε την ελπίδα ότι η διάκρισή της θα αποτελέσει έμπνευση για την επόμενη γενιά καλλιτεχνών από τις Φιλιππίνες. «Ελπίζω κάποια μέρα, ένα μικρό παιδί από τις Φιλιππίνες που θα έρθει στο Χόλιγουντ, θα δει το όνομά μου και θα σκεφτεί: “Ίσως μπορώ να φτάσω κι εγώ έως εδώ”» κατέληξε.



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