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Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι: «Νόμιζα πως το ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της»
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Κατερίνα Καινούργιου Κόρη Παρίσι

Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι: «Νόμιζα πως το ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της»

Η παρουσιάστρια πόζαρε σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας και ανάρτησε φωτογραφίες στο Instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι: «Νόμιζα πως το ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της»
28 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Παρίσι ταξίδεψε η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με την κόρη της. Η παρουσιάστρια έχει βρεθεί πολλές φορές στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά αυτό το ταξίδι ήταν διαφορετικό, καθώς την επισκέφθηκε μαζί με τη μικρή Ξένια. Μαζί τους ήταν και ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Αφού δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με την ίδια να ποζάρει σε διάφορα σημεία του Παρισιού και έδειξε το πιστοποιητικό πρώτης πτήσης της κόρης της, η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε πως αυτή τη φορά ένιωσε σαν να ανακάλυψε ξανά την Πόλη του Φωτός. «Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της. 

Δείτε φωτογραφίες

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Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι: «Νόμιζα πως το ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της»
Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι: «Νόμιζα πως το ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της»
Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι: «Νόμιζα πως το ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της»
Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι: «Νόμιζα πως το ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της»
Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι: «Νόμιζα πως το ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της»
Η Κατερίνα Καινούργιου ταξίδεψε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι: «Νόμιζα πως το ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της»
28 ΣΧΟΛΙΑ

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