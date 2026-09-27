Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσκέλ Γιορτή Πλατεία Κουμουνδούρου Αιθιοποιΐα

Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου

Με λευκές φορεσιές, παραδοσιακούς ύμνους και το άναμμα της καθιερωμένης φωτιάς, αναβίωσε στην καρδιά της πόλης η μεγάλη γιορτή για την εύρεση του Τιμίου Σταυρού

Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Βίντεο - Φωτογραφίες: William Faithful
15 ΣΧΟΛΙΑ
Η Πλατεία Κουμουνδούρου «πλημμύρισε» με φως και ύμνους από την Αιθιοπική κοινότητα της Αθήνας, η οποία συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει το Meskel (Μεσκέλ), τη μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Με παραδοσιακές λευκές ενδυμασίες, αναμμένα κεριά και τον ρυθμό των τυμπάνων, οι πιστοί αναβίωσαν το πατροπαράδοτο έθιμο της «Ντεμέρα».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου
Η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας γιόρτασε το «Μεσκέλ» στην πλατεία Κουμουνδούρου


Στο κέντρο της πλατείας άναψε μια μεγάλη εορταστική φωτιά, γύρω από την οποία οι παρευρισκόμενοι έψαλλαν θρησκευτικούς ύμνους, τιμώντας την εύρεση του Τιμίου Σταυρού.

Η γιορτή αυτή, η οποία προστατεύεται από την UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, μετέτρεψε για ένα βράδυ την καρδιά της Αθήνας σε έναν χώρο κατάνυξης, πολυπολιτισμικότητας και πνευματικής ενότητας.
Βίντεο - Φωτογραφίες: William Faithful
15 ΣΧΟΛΙΑ

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