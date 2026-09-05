Κέιτι Πέρι για τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ: Ήταν πιθανότατα η πιο δύσκολη περίοδος
Κέιτι Πέρι για τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ: Ήταν πιθανότατα η πιο δύσκολη περίοδος
Δεν θα έμενα σε κάτι για εννέα χρόνια, αν δεν υπήρχαν σημαντικά πράγματα να μάθω, είπε για τη σχέση της με τον ηθοποιό
Ως την πιο δύσκολη περίοδο που έχει κληθεί να διαχειριστεί περιέγραψε η Κέιτι Πέρι τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ.
Η τραγουδίστρια μίλησε για πρώτη φορά αναλυτικά για το διάστημα που ακολούθησε το τέλος της εννιάχρονης σχέσης της με τον ηθοποιό, εξηγώντας πως οι πρώτοι μήνες μετά τον χωρισμό τους ήταν πολύ δύσκολοι.
Περισσότερο από έναν χρόνο μετά το τέλος του αρραβώνα τους, η Πέρι μοιράστηκε σε συνέντευξή της στο People, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, όσα έζησε εκείνη την περίοδο. «Ήταν πιθανότατα η πιο δύσκολη περίοδος», δήλωσε και πρόσθεσε: «Οι φίλοι μου ήταν όλοι μαζί στο σπίτι, πίσω στην πατρίδα. Εγώ έκλαιγα και ένιωθα μακριά. Αλλά μετά οι "άγγελοί" μου έπιασαν δουλειά. Ήταν πραγματικά εκεί για εμένα».
Η τραγουδίστρια, η οποία έχει αποκτήσει μια 6χρονη κόρη, την Ντέιζι, με τον Μπλουμ, επέστρεψε στη σκηνή με την Lifetimes Tour μετά τον χωρισμό της. Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του για το τέλος της σχέσης της με τον ηθοποιό, γνώρισε τον σημερινό σύντροφό της, τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.
«Έμαθα πώς να επιστρέψω στον σκοπό μου», πρόσθεσε η Πέρι, η οποία επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση της με τον πολιτικό τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς, έπειτα από μήνες φημολογίας. «Και πήρα το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περιοδεία: γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου» συμπλήρωσε.
Πριν όμως προχωρήσει στη νέα της σχέση, η Κέιτι Πέρι χρειάστηκε να πάρει απόσταση και να επεξεργαστεί όσα είχαν συμβεί στη σχέση της με τον Ορλάντο Μπλουμ. «Δεν θα έμενα σε κάτι για εννέα χρόνια, αν δεν υπήρχαν πραγματικά σημαντικά πράγματα να μάθω. Κάθε σχέση είναι ένας δάσκαλος, σωστά;» εξήγησε και είπε στη συνέχεια: «Έπρεπε να το αφήσω πίσω μου για να μπορέσω να προχωρήσω».
Η τραγουδίστρια μίλησε για πρώτη φορά αναλυτικά για το διάστημα που ακολούθησε το τέλος της εννιάχρονης σχέσης της με τον ηθοποιό, εξηγώντας πως οι πρώτοι μήνες μετά τον χωρισμό τους ήταν πολύ δύσκολοι.
Περισσότερο από έναν χρόνο μετά το τέλος του αρραβώνα τους, η Πέρι μοιράστηκε σε συνέντευξή της στο People, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, όσα έζησε εκείνη την περίοδο. «Ήταν πιθανότατα η πιο δύσκολη περίοδος», δήλωσε και πρόσθεσε: «Οι φίλοι μου ήταν όλοι μαζί στο σπίτι, πίσω στην πατρίδα. Εγώ έκλαιγα και ένιωθα μακριά. Αλλά μετά οι "άγγελοί" μου έπιασαν δουλειά. Ήταν πραγματικά εκεί για εμένα».
Katy Perry Breaks Silence on "Really Hard" Breakup From Orlando Bloom https://t.co/0Sxqk6kyKT— E! News (@enews) September 3, 2026
«Έμαθα πώς να επιστρέψω στον σκοπό μου», πρόσθεσε η Πέρι, η οποία επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση της με τον πολιτικό τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς, έπειτα από μήνες φημολογίας. «Και πήρα το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περιοδεία: γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου» συμπλήρωσε.
Πριν όμως προχωρήσει στη νέα της σχέση, η Κέιτι Πέρι χρειάστηκε να πάρει απόσταση και να επεξεργαστεί όσα είχαν συμβεί στη σχέση της με τον Ορλάντο Μπλουμ. «Δεν θα έμενα σε κάτι για εννέα χρόνια, αν δεν υπήρχαν πραγματικά σημαντικά πράγματα να μάθω. Κάθε σχέση είναι ένας δάσκαλος, σωστά;» εξήγησε και είπε στη συνέχεια: «Έπρεπε να το αφήσω πίσω μου για να μπορέσω να προχωρήσω».
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