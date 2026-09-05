Κέιτι Πέρι για τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ: Ήταν πιθανότατα η πιο δύσκολη περίοδος

Δεν θα έμενα σε κάτι για εννέα χρόνια, αν δεν υπήρχαν σημαντικά πράγματα να μάθω, είπε για τη σχέση της με τον ηθοποιό