Μίνα Καραμήτρου σε Γιώργο Γρηγοριάδη: Επέστρεψε το χιούμορ στη ζωή μου μαζί σου
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Μίνα Καραμήτρου Εκπομπή Χιούμορ

Μίνα Καραμήτρου σε Γιώργο Γρηγοριάδη: Επέστρεψε το χιούμορ στη ζωή μου μαζί σου

Τι να σε κάνω που είσαι χιουμορίστας και σου τα συγχωρώ όλα, είπε  η δημοσιογράφος στον συμπαρουσιαστή της στην έναρξη της εκπομπής «Ρεπορτάζ στις 10»

Μίνα Καραμήτρου σε Γιώργο Γρηγοριάδη: Επέστρεψε το χιούμορ στη ζωή μου μαζί σου
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Με μία... δήλωση ξεκίνησε την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» η Μίνα Καραμήτρουτο Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η δημοσιογράφος και ο συμπαρουσιαστής της, ο Γιώργος Γρηγοριάδης, είπαν «καλημέρα» στους τηλεθεατές με το τραγούδι «Μπικίνι» των Kings να ακούγεται στο βάθος.

Τότε, εκείνη εξέφρασε την απορία της για την επιλογή του κομματιού για να καταλήξει λέγοντας ότι με τη συνεργασία τους  το χιούμορ βρήκε και πάλι θέση στη ζωή της.

«Αναρωτιούνται οι influencers πότε θα ξαναβάλουμε το μπικίνι μας»,  ανέφερε ο Γιώργος Γρηγοριάδης, με τη Μίνα Καραμήτρου να του απαντά: «Γιώργο, είσαι καλά; Τι είναι αυτό; Ο αρχισυντάκτης έκανε έλεγχο στο τραγούδι;».

Ο διάλογος των δύο δημοσιογράφων συνεχίστηκε σε χιουμοριστικό τόνο, με τη δημοσιογράφο να λέει στον συνάδελφό της:  «Τι να σε κάνω που είσαι χιουμορίστας και σου τα συγχωρώ όλα. Τι να σε κάνω πανάθεμά σε. Η αλήθεια είναι ότι επέστρεψε το χιούμορ στη ζωή μου μαζί σου». 

Δείτε το βίντεο 

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