Η Χριστίνα Παππά αναπολεί το καλοκαίρι, οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία



Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή της απόδραση στη γειτονική χώρα. Σε αυτά, ποζάρει άλλοτε με τα αγαπημένα της πρόσωπα που τη συνόδευσαν και άλλοτε μόνη της πάνω σε σκάφος. «Καλοκαιρινές στιγμές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.