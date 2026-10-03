Η Χριστίνα Παππά αναπολεί το καλοκαίρι, οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία
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Χριστίνα Παππά Καλοκαίρι

Η Χριστίνα Παππά αναπολεί το καλοκαίρι, οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την καλοκαιρινή της απόδραση

Η Χριστίνα Παππά αναπολεί το καλοκαίρι, οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία
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Το καλοκαίρι φαίνεται πως αναπολεί ήδη η Χριστίνα Παππά, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή της απόδραση στη γειτονική χώρα. Σε αυτά, ποζάρει άλλοτε με τα αγαπημένα της πρόσωπα που τη συνόδευσαν και άλλοτε μόνη της πάνω σε σκάφος. «Καλοκαιρινές στιγμές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε


Η Χριστίνα Παππά αναπολεί το καλοκαίρι, οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία
Η Χριστίνα Παππά αναπολεί το καλοκαίρι, οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία
Η Χριστίνα Παππά αναπολεί το καλοκαίρι, οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία
1 ΣΧΟΛΙΟ

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