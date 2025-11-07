Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Κέιτι Πέρι: Γεμάτο «καρφιά» για τον Ορλάντο Μπλουμ και αποκαλύψεις για τον χωρισμό τους το νέο τραγούδι της
Η αναφορά στην κόρη τους με μια μαργαρίτα και το υπονοούμενο με το εγκλωβισμένο χέρι στον νεροχύτη
Γεμάτο υπονοούμενα και αποκαλύψεις για τον Ορλάντο Μπλουμ και τον χωρισμό τους τον Ιούνιο μετά από την σχεδόν δεκαετή σχέση τους είναι το νέο τραγούδι και βίντεο κλιπ της Κέιτι Πέρι με τίτλο «Bandaids».
Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται στην προσπάθεια της Κέιτι Πέρι να σώσει μια σχέση που πεθαίνει.
«Ορκίζομαι στον Θεό, υποσχέθηκα ότι προσπάθησα / Δεν άφησα καμία πέτρα αναποδογυρισμένη/ Δεν είναι αυτό που έκανες / Είναι αυτό που δεν έκανες / Ήσουν εκεί, αλλά δεν ήσουν» τραγουδάει η Κέιτι Πέρι, η οποία πλέον είναι σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.
«Συνήθισα να με απογοητεύεις / Δεν έχει νόημα να μου στείλεις λουλούδια τώρα / Λέω στον εαυτό μου ότι θα αλλάξεις, αλλά δεν αλλάζεις / Επιδέσμους πάνω σε μια ραγισμένη καρδιά» συνεχίζει το Bandaids.
Στο δεύτερο κουπλέ του τραγουδιού, οι στίχοι μιλάνε για τα βήματα που έκανε για να προσπαθήσει να διορθώσει τη σχέση.
«Δοκίμασα όλα τα φάρμακα / Μείωσα τις προσδοκίες μου / Έκανα κάθε δικαιολογία / Αιμορραγώ, αιμορραγώ, αιμορραγώ αργά» ερμηνεύει η Κέιτι Πέρι η οποία στη συνέχεια αναφέρεται στο ότι ο σύντροφός της δεν έκανε καμία προσπάθεια: «Δεν είναι τόσο περίπλοκο / Να με ρωτήσεις πώς ήταν η μέρα μου / Είμαι σε στάση, προσπαθώντας να το σώσω».
Ωστόσο, στο τέλος του τραγουδιού, η Κέιτι Πέρι τραγουδάει ότι δεν έχει τύψεις παρά το τέλος της σχέσης και σημειώνει ότι «πέρασαν καλά».
«Αν έπρεπε να τα ξανακάνω όλα / θα τα ξανάκανα όλα / Η αγάπη που φτιάξαμε άξιζε τελικά».
Μολονότι η τραγουδίστρια δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το βίντεο κλιπ έχει σαφείς αναφορές στη σχέση με την Ορλάντο Μπλουμ καθώς όταν ακούγεται ο στίχος για τη σχέση που «άξιζε τελικά», εμφανίζεται μια μια μαργαρίτα — μια αναφορά στην 5χρονη κόρη του ζευγαριού, Daisy (σ.σ. Μαργαρίτα στα ελληνικά).
Επίσης το βίντεο κλιπ ξεκινά με την Κέιτι Πέρι να ρίχνει ένα δαχτυλίδι στον νεροχύτη και να προσπαθεί να το βγάλει με το χέρι της ενώ πλένει τα πιάτα με την Page Six να θυμίζει ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει ότι αντάμειβε τον Ορλάντο Μπλουμ με στοματικό σεξ όταν έκανε δουλειές στο σπίτι, σημειώνοντας συγκεκριμένα ότι ο ηθοποιός έπλενε τα πιάτα το Σαββατοκύριακο όταν η οικονόμος τους δεν ήταν εκεί.
Ωστόσο στο βίντεο κλιπ του νέου της τραγουδιού το χέρι της Κέιτι Πέρι γίνεται κομμάτια αφού ενεργοποιεί κατά λάθος τον σκουπιδοφάγο - ένα άλλο σημάδι για το τέλος της σχέσης με τον Μπλουμ.
