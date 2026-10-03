Μεγαλώνοντας, συνηθίζουμε να μετράμε τις επιτυχίες. Τον πρώτο καλό βαθμό. Το πρώτο μετάλλιο. Το πρώτο γκολ. Την πρώτη φορά που ένα παιδί κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.
Η Κιμ Γιο Τζονγκ αδερφή του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε ότι έγινε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς
Η Κιμ Γιο Τζονγκ αδερφή του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε ότι έγινε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς
Η Βόρεια Κορέα εξαπέλυσε έναν βαλλιστικό πύραυλο με τροχιά σε απόσταση μεγαλύτερη από 700 χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής
Η Κιμ Γιο Τζονγκ, η παντοδύναμη αδερφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή της, ότι ένας στρατηγικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς δοκιμάστηκε νωρίτερα, σήμερα το πρωί.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, ότι η Βόρεια Κορέα εξαπέλυσε έναν βαλλιστικό πύραυλο με τροχιά σε απόσταση μεγαλύτερη από 700 χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής.
Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, ότι η Βόρεια Κορέα εξαπέλυσε έναν βαλλιστικό πύραυλο με τροχιά σε απόσταση μεγαλύτερη από 700 χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα