Η Κιμ Γιο Τζονγκ αδερφή του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε ότι έγινε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς
ΚΟΣΜΟΣ
Κιμ Γιο Γιονγκ

Η Κιμ Γιο Τζονγκ αδερφή του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε ότι έγινε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς

Η Βόρεια Κορέα εξαπέλυσε έναν βαλλιστικό πύραυλο με τροχιά σε απόσταση μεγαλύτερη από 700 χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής

Η Κιμ Γιο Τζονγκ αδερφή του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν ανέφερε ότι έγινε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η Κιμ Γιο Τζονγκ, η παντοδύναμη αδερφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή της, ότι ένας στρατηγικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς δοκιμάστηκε νωρίτερα, σήμερα το πρωί.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα, ότι η Βόρεια Κορέα εξαπέλυσε έναν βαλλιστικό πύραυλο με τροχιά σε απόσταση μεγαλύτερη από 700 χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης