Κέιτι Πέρι και Ορλάντο Μπλουμ: Η σχέση τους είναι φιλική και χωρίς εντάσεις μετά τον χωρισμό τους, λέει πρόσωπο από το περιβάλλον τους
Κέιτι Πέρι και Ορλάντο Μπλουμ: Η σχέση τους είναι φιλική και χωρίς εντάσεις μετά τον χωρισμό τους, λέει πρόσωπο από το περιβάλλον τους
Παρά το τέλος της σχέσης τους, οι δύο σταρ διατηρούν στενή συνεργασία για την ανατροφή της κόρης τους
Μερικούς μήνες μετά την απόφασή τους να δώσουν τέλος στη σχέση τους, η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ φαίνεται να έχουν βρει τις ισορροπίες τους ως γονείς, θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα την ανατροφή της κόρης τους, Ντέιζι Ντοβ.
Αφορμή στάθηκαν πρόσφατες φωτογραφίες του πρώην ζευγαριού από κοινή έξοδο στο Λονδίνο με την πεντάχρονη κόρη τους, οι οποίες αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους μετά τον χωρισμό. Πηγή ανέφερε στο περιοδικό People ότι «θα είναι πάντα οικογένεια και βάζουν την κόρη τους πάνω απ’ όλα», σημειώνοντας πως η μεταξύ τους επαφή είναι «φιλική και χωρίς εντάσεις».
Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, και οι δύο παραμένουν επικεντρωμένοι στη διατήρηση μιας υγιούς οικογενειακής σχέσης, παρά τις απαιτήσεις των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν συχνά ταξίδια. «Οι καριέρες τους απαιτούν επιπλέον προσπάθεια, όμως κάνουν εξαιρετική δουλειά στο να τα καταφέρνουν για χάρη της κόρης τους», ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσωπο που είναι κοντά στο πρώην ζευγάρι.
Τον Ιούνιο, η Πέρι και ο Μπλουμ έβαλαν τέλος στον αρραβώνα τους, έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης, με τους εκπροσώπους τους να εκδίδουν επίσημη ανακοίνωση στις 3 Ιουλίου. Σε αυτήν αναφερόταν ότι «τους τελευταίους μήνες μετατόπισαν τη σχέση τους, δίνοντας έμφαση στη συνεπιμέλεια», υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μαζί ως οικογένεια, καθώς «η κοινή τους προτεραιότητα είναι και θα παραμείνει η ανατροφή της κόρης τους με αγάπη, σταθερότητα και αμοιβαίο σεβασμό».
Μετά τη δημοσιοποίηση του χωρισμού, άλλη πηγή είχε δηλώσει στο ίδιο περιοδικό ότι η τραγουδίστρια είναι προσηλωμένη στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος συνεπιμέλειας. «Η Κέιτι σκοπεύει να διατηρήσει μια θετική σχέση με τον Ορλάντο. Είναι ο πατέρας της κόρης της και αυτό θα προηγείται πάντα», ανέφερε.
Οι δύο πρώην σύντροφοι περνούν χρόνο μαζί ως οικογένεια. Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου εθεάθησαν να παρακολουθούν στο Λονδίνο την παράσταση Paddington: The Musical μαζί με την Ντέιζι, ενώ παρών ήταν και ο 14χρονος γιος του Μπλουμ, Φλιν, από τον γάμο του με το πρώην μοντέλο Μιράντα Κερ.
Την ίδια στιγμή, η Κέιτι Πέρι φαίνεται να έχει ανοίξει νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει γίνει γνωστή η σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο συνδέθηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Αφορμή στάθηκαν πρόσφατες φωτογραφίες του πρώην ζευγαριού από κοινή έξοδο στο Λονδίνο με την πεντάχρονη κόρη τους, οι οποίες αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον γύρω από τη σχέση τους μετά τον χωρισμό. Πηγή ανέφερε στο περιοδικό People ότι «θα είναι πάντα οικογένεια και βάζουν την κόρη τους πάνω απ’ όλα», σημειώνοντας πως η μεταξύ τους επαφή είναι «φιλική και χωρίς εντάσεις».
Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, και οι δύο παραμένουν επικεντρωμένοι στη διατήρηση μιας υγιούς οικογενειακής σχέσης, παρά τις απαιτήσεις των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν συχνά ταξίδια. «Οι καριέρες τους απαιτούν επιπλέον προσπάθεια, όμως κάνουν εξαιρετική δουλειά στο να τα καταφέρνουν για χάρη της κόρης τους», ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσωπο που είναι κοντά στο πρώην ζευγάρι.
Inside Katy Perry and Orlando Bloom's Co-Parenting Dynamic After Split. How They're 'Figuring It All Out' (Exclusive Source) https://t.co/dlF42jnRMC— People (@people) December 31, 2025
Μετά τη δημοσιοποίηση του χωρισμού, άλλη πηγή είχε δηλώσει στο ίδιο περιοδικό ότι η τραγουδίστρια είναι προσηλωμένη στη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος συνεπιμέλειας. «Η Κέιτι σκοπεύει να διατηρήσει μια θετική σχέση με τον Ορλάντο. Είναι ο πατέρας της κόρης της και αυτό θα προηγείται πάντα», ανέφερε.
Οι δύο πρώην σύντροφοι περνούν χρόνο μαζί ως οικογένεια. Την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου εθεάθησαν να παρακολουθούν στο Λονδίνο την παράσταση Paddington: The Musical μαζί με την Ντέιζι, ενώ παρών ήταν και ο 14χρονος γιος του Μπλουμ, Φλιν, από τον γάμο του με το πρώην μοντέλο Μιράντα Κερ.
Την ίδια στιγμή, η Κέιτι Πέρι φαίνεται να έχει ανοίξει νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει γίνει γνωστή η σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό, με τον οποίο συνδέθηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα