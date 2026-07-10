Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς για τα γενέθλια του συζύγου της και το φιλί στο στόμα: Κάθε χρόνο σε αγαπώ περισσότερο
Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς για τα γενέθλια του συζύγου της και το φιλί στο στόμα: Κάθε χρόνο σε αγαπώ περισσότερο
Κάθε χρόνο βρίσκω ακόμη περισσότερους λόγους να σε θαυμάζω, πρόσθεσε η ηθοποιός για τον Τσάρλι ΜακΝτάουελ
Με μία τρυφερή ανάρτηση ευχήθηκε η Λίλι Κόλινς στον σύζυγό της για τα γενέθλιά του, δημοσιεύοντας μία φωτογραφιά τους όπου φιλιούνται στο στόμα και δηλώνοντας πως κάθε χρόνο που περνά τον αγαπά όλο και περισσότερο.
Ο Τσάρλι ΜακΝτάουελ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2021 και απέκτησε μία κόρη, έκλεισε τα 43 και η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 10 Ιουλίου διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, μαζί με το παιδί τους, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό της για εκείνον και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.
Σε μία από τις φωτογραφίες το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα, ενώ σε άλλο κλικ η ηθοποιός φιλά τον αγαπημένο της στο μάγουλο. Σε άλλο στιγμιότυπο οι δυο τους κρατιούνται χέρι χέρι.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λίλι Κόλινς έγραψε: «Άλλη μια χρονιά γύρω από τον ήλιο για τον αγαπημένο μου άνθρωπο. Κάθε χρόνο σε αγαπώ περισσότερο, γελάω πιο δυνατά και βρίσκω ακόμη περισσότερους λόγους να σε θαυμάζω. Κρατάς την οικογένειά μας σταθερή και κάνεις κάθε μέρος όπου είμαι μαζί σου να μοιάζει με σπίτι. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλα όσα κάνεις για εμάς και για τον υπέροχο άντρα και πατέρα που είσαι. Λίγο πράσινο σε κάθε φωτογραφία, γιατί αυτή η περίοδος της ζωής μας είναι γεμάτη ανάπτυξη και δεν θα ήθελα να τη μοιραστώ με κανέναν άλλον. Σε αγαπώ πέρα από τις λέξεις. Χρόνια πολλά μοναδικέ μου…».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο Τσάρλι ΜακΝτάουελ, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2021 και απέκτησε μία κόρη, έκλεισε τα 43 και η ηθοποιός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή 10 Ιουλίου διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, μαζί με το παιδί τους, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό της για εκείνον και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.
Σε μία από τις φωτογραφίες το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα φιλί στο στόμα, ενώ σε άλλο κλικ η ηθοποιός φιλά τον αγαπημένο της στο μάγουλο. Σε άλλο στιγμιότυπο οι δυο τους κρατιούνται χέρι χέρι.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λίλι Κόλινς έγραψε: «Άλλη μια χρονιά γύρω από τον ήλιο για τον αγαπημένο μου άνθρωπο. Κάθε χρόνο σε αγαπώ περισσότερο, γελάω πιο δυνατά και βρίσκω ακόμη περισσότερους λόγους να σε θαυμάζω. Κρατάς την οικογένειά μας σταθερή και κάνεις κάθε μέρος όπου είμαι μαζί σου να μοιάζει με σπίτι. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλα όσα κάνεις για εμάς και για τον υπέροχο άντρα και πατέρα που είσαι. Λίγο πράσινο σε κάθε φωτογραφία, γιατί αυτή η περίοδος της ζωής μας είναι γεμάτη ανάπτυξη και δεν θα ήθελα να τη μοιραστώ με κανέναν άλλον. Σε αγαπώ πέρα από τις λέξεις. Χρόνια πολλά μοναδικέ μου…».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα