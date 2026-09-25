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Νέα επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Νέα επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Συννεφιά σήμερα στην Αττική, λίγες βροχές στη Θεσσαλονίκη - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες
Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Αιτία γι’ αυτή τη μεταβολή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα κινηθεί προς τη χώρα μας από τη γειτονική Ιταλία.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι κυρίως βόρειοι στο Αιγαίο και νοτιοδυτικοί στο Ιόνιο και θα πνέουν με ένταση έως 6 και 5 μποφόρ αντίστοιχα.
Στην Αττική αναμένεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά. Νοτιάδες έως 4 μποφόρ θα πνέουν στον Θερμαϊκό, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα έχουν έντονο χαρακτήρα και ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ριπές ανέμου και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται και πλημμυρικά επεισόδια. Παράλληλα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τα 7, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Αιτία γι’ αυτή τη μεταβολή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα κινηθεί προς τη χώρα μας από τη γειτονική Ιταλία.
Πιο αναλυτικά:Για σήμερα Παρασκευή (26/9), βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά, την κεντρική και δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα θα έχουν ιδιαίτερη ένταση στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι κυρίως βόρειοι στο Αιγαίο και νοτιοδυτικοί στο Ιόνιο και θα πνέουν με ένταση έως 6 και 5 μποφόρ αντίστοιχα.
Στην Αττική αναμένεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά. Νοτιάδες έως 4 μποφόρ θα πνέουν στον Θερμαϊκό, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα έχουν έντονο χαρακτήρα και ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ριπές ανέμου και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται και πλημμυρικά επεισόδια. Παράλληλα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τα 7, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Την Κυριακή οι βροχές και οι καταιγίδες θα μετατοπιστούν κυρίως προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα.
Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι αργά το βράδυ θα έχουν σταματήσει στις περισσότερες περιοχές.
Τέλος, η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με περιορισμένες βροχές και φθινοπωρινές θερμοκρασίες.
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