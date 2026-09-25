Νέα επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Την Κυριακή οι βροχές και οι καταιγίδες θα μετατοπιστούν κυρίως προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα.Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι αργά το βράδυ θα έχουν σταματήσει στις περισσότερες περιοχές.Τέλος, η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με περιορισμένες βροχές και φθινοπωρινές θερμοκρασίες.