Νέα επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Πρόγνωση καιρού Καταιγίδες Γιώργος Τσατραφύλλιας Καιρός Τσατραφύλλιας

Νέα επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Συννεφιά σήμερα στην Αττική, λίγες βροχές στη Θεσσαλονίκη - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες

Νέα επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Γιώργος Τσατραφύλλιας
Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

🌧Η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Αιτία γι’ αυτή τη μεταβολή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα κινηθεί προς τη χώρα μας από τη γειτονική Ιταλία.

Νέα επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα Παρασκευή (26/9), βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά, την κεντρική και δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τα φαινόμενα θα έχουν ιδιαίτερη ένταση στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή. Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι κυρίως βόρειοι στο Αιγαίο και νοτιοδυτικοί στο Ιόνιο και θα πνέουν με ένταση έως 6 και 5 μποφόρ αντίστοιχα.

Κλείσιμο
Στην Αττική αναμένεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά. Νοτιάδες έως 4 μποφόρ θα πνέουν στον Θερμαϊκό, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Σε αρκετές περιοχές τα φαινόμενα θα έχουν έντονο χαρακτήρα και ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ριπές ανέμου και αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ τοπικά δεν αποκλείονται και πλημμυρικά επεισόδια. Παράλληλα, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τα 7, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Νέα επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Την Κυριακή οι βροχές και οι καταιγίδες θα μετατοπιστούν κυρίως προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα.

Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι αργά το βράδυ θα έχουν σταματήσει στις περισσότερες περιοχές.

Τέλος, η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με περιορισμένες βροχές και φθινοπωρινές θερμοκρασίες.
Νέα επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι το Σαββατοκύριακο, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Γιώργος Τσατραφύλλιας

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης