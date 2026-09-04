Ο Γκλεν Πάουελ απάντησε για το εάν σκέφτεται να αρραβωνιαστεί με τη Μισέλ Ράντολφ: Η σχέση μας είναι πολύ σοβαρή

Δεν είναι ποτέ αγχωτικό αν το πιστεύεις, είπε ο ηθοποιός για την επιβεβαίωση της σχέσης τους



Γκλεν Πάουελ στη σχέση του με τη Μισέλ Ράντολφ χαρακτηρίζοντάς τη



Ο 37χρονος ηθοποιός μίλησε για τη 28χρονη συνάδελφό του την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ενώ υπέγραφε αυτόγραφα σε θαυμαστές του στη Νέα Υόρκη. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του TMZ αν ένιωθε άγχος που



Μισέλ Ράντολφ είναι αρκετά σοβαρή ώστε να οδηγήσει σε αρραβώνα μέσα στον επόμενο χρόνο. «Θα έλεγα ότι είναι πολύ σοβαρή» απάντησε ο Γκλεν Πάουελ , συνεχίζοντας παράλληλα να χαιρετά και να υπογράφει αυτόγραφα.



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Οι πρώτες φήμες για σχέση μεταξύ των δύο ηθοποιών είχαν κάνει την εμφάνισή τους τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, θαμώνας σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας, τη γενέτειρα του Πάουελ, είχε δημοσιεύσει στο TikTok βίντεο στο οποίο οι δύο ηθοποιοί φαίνονταν να χορεύουν μαζί και να φλερτάρουν.



Εκείνη την περίοδο, πηγή είχε δηλώσει στο People, ότι η Μισέλ Ράντολφ και ο Πάουελ είχαν βρεθεί μαζί με τη μητέρα του ηθοποιού και ήταν «πολύ χαριτωμένοι και έδειχναν αρκετά ευτυχισμένοι». Ακολούθησαν και άλλες κοινές εμφανίσεις τους, μεταξύ των οποίων σε εκδήλωση της Formula 1 στο Λος Άντζελες, ενώ αργότερα τον ίδιο μήνα εθεάθησαν και στο Μαϊάμι.



Δημόσια αναφέρθηκε ο«πολύ σοβαρή» σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ενός αρραβώνα.Ο 37χρονος ηθοποιός μίλησε για τη 28χρονη συνάδελφό του την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ενώ υπέγραφε αυτόγραφα σε θαυμαστές του στη Νέα Υόρκη. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του TMZ αν ένιωθε άγχος που επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ράντολφ μέσω Instagram , ο Πάουελ απάντησε ότι δεν είχε κανέναν ενδοιασμό για την απόφασή τους.«Όχι, δεν είναι αγχωτικό» είπε ο ηθοποιός και πρόσθεσε: «Δεν είναι ποτέ αγχωτικό αν το πιστεύεις». Πριν ολοκληρωθεί η σύντομη συνέντευξη, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν η σχέση του με τηείναι αρκετά σοβαρή ώστε να οδηγήσει σε αρραβώνα μέσα στον επόμενο χρόνο. «Θα έλεγα ότι είναι πολύ σοβαρή» απάντησε ο, συνεχίζοντας παράλληλα να χαιρετά και να υπογράφει αυτόγραφα.Πριν από τις συγκεκριμένες δηλώσεις, κανένας από τους δύο ηθοποιούς δεν είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους. Το ζευγάρι έκανε επίσημο πως είναι ζευγάρι στο Instagram στις 7 Ιουλίου, όταν ο Πάουελ δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών από τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου. Ανάμεσα σε στιγμιότυπα από ένα πάρτι, υπήρχε και μία εικόνα στην οποία ο ίδιος και η Ράντολφ ανταλλάσσουν ένα φιλί χαμογελώντας.Οι πρώτες φήμες για σχέση μεταξύ των δύο ηθοποιών είχαν κάνει την εμφάνισή τους τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, θαμώνας σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας, τη γενέτειρα του Πάουελ, είχε δημοσιεύσει στο TikTok βίντεο στο οποίο οι δύο ηθοποιοί φαίνονταν να χορεύουν μαζί και να φλερτάρουν.Εκείνη την περίοδο, πηγή είχε δηλώσει στο People, ότι ηκαι ο Πάουελ είχαν βρεθεί μαζί με τη μητέρα του ηθοποιού και ήταν «πολύ χαριτωμένοι και έδειχναν αρκετά ευτυχισμένοι». Ακολούθησαν και άλλες κοινές εμφανίσεις τους, μεταξύ των οποίων σε εκδήλωση της Formula 1 στο Λος Άντζελες, ενώ αργότερα τον ίδιο μήνα εθεάθησαν και στο Μαϊάμι.

Πριν από τη Ράντολφ, ο Πάουελ είχε σχέση με το μοντέλο Τζίτζι Παρίς. Οι δυο τους ήταν μαζί για σχεδόν τέσσερα χρόνια, προτού χωρίσουν τον Απρίλιο του 2023. Ο ηθοποιός έχει επίσης υπάρξει ζευγάρι στο παρελθόν με τη Νίνα Ντόμπρεβ και την Αυστραλή παρουσιάστρια Ρενέ Μπαργκ.