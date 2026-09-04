Τζιμ Κέρτις: Ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον θα συναντηθεί με το ελληνικό κοινό στο Μέγαρο Μουσικής

Ο transformational coach, επιχειρηματίας και best-selling συγγραφέας δραστηριοποιείται στον χώρο της ευεξίας και της προσωπικής εξέλιξης για περισσότερες από δύο δεκαετίες







Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο σύντροφος της δ ραστηριοποιείται στον χώρο της ευεξίας και της προσωπικής εξέλιξης, έχοντας βοηθήσει ανθρώπους να ξεπεράσουν περιοριστικές πεποιθήσεις, να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους και να δημιουργήσουν ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή τους.













Πίσω όμως από τη δουλειά του βρίσκεται και η δική του προσωπική ιστορία.



Η μακρόχρονη μάχη του με μία χρόνια, για μεγάλο διάστημα αδιάγνωστη ασθένεια, τον οδήγησε σε μια προσωπική αναζήτηση γύρω από τη θεραπεία, την ανθεκτικότητα και την ανθρώπινη δυνατότητα για αλλαγή. Η εμπειρία αυτή έγινε η αφετηρία μιας πορείας που σήμερα έχει αγγίξει και επηρεάσει τη ζωή πολλών ανθρώπων.



90 λεπτά που μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου



Για 90 λεπτά, ο Τζιμ Κέρτις θα δημιουργήσει μία ζωντανή και διαδραστική εμπειρία, προσκαλώντας το κοινό όχι απλώς να ακούσει, αλλά να συμμετέχει. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστική ομιλία, μία ειδικά σχεδιασμένη βιωματική άσκηση στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, καθώς και ανοιχτό μέρος ερωτήσεων από το κοινό, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επικοινωνία μαζί του.



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Μία συνάντηση γύρω από την προσωπική μεταμόρφωση, την αυτογνωσία, τη δύναμη του υποσυνείδητου και την ικανότητά μας να διεκδικήσουμε μια ζωή με περισσότερη ελευθερία, σκοπό και δυνατότητες. Γιατί, όπως πρεσβεύει ο Τζιμ Κέρτις , αυτό που σήμερα μοιάζει αδύνατο μπορεί, όταν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τις δυνατότητές μας, να γίνει πιθανό.



Exclusive Meet & Greet - μόνο για 80 άτομα



Τζιμ Κέρτις , transformational coach, επιχειρηματίας και best-selling συγγραφέας, έρχεται στην Αθήνα για μία διαδραστική συνάντηση με το ελληνικό κοινό, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, στις 13:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον ραστηριοποιείται στον χώρο της ευεξίας και της προσωπικής εξέλιξης, έχοντας βοηθήσει ανθρώπους να ξεπεράσουν περιοριστικές πεποιθήσεις, να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους και να δημιουργήσουν ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή τους.Η προσέγγισή του βρίσκεται στη δυναμική συνάντηση επιστήμης και πνευματικότητας. Με έναν άμεσο, ανθρώπινο και βαθιά βιωματικό τρόπο, εστιάζει στους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά μας και στο πώς μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε μοτίβα που μας εμποδίζουν να προχωρήσουμε.Έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε κορυφαίους οργανισμούς του διεθνούς κλάδου της ευεξίας, μεταξύ των οποίων τα WebMD, Everyday Health και Institute for Integrative Nutrition (IIN), ενώ μέσα από τη μέθοδο του Hypno-Coaching℠ έχει συνεργαστεί με επιχειρηματίες, αθλητές και δημόσια πρόσωπα, συνδυάζοντας τεχνικές υποσυνείδητου επαναπρογραμματισμού με στοιχεία προσωπικής και πνευματικής ανάπτυξης.Η μακρόχρονη μάχη του με μία χρόνια, για μεγάλο διάστημα αδιάγνωστη ασθένεια, τον οδήγησε σε μια προσωπική αναζήτηση γύρω από τη θεραπεία, την ανθεκτικότητα και την ανθρώπινη δυνατότητα για αλλαγή. Η εμπειρία αυτή έγινε η αφετηρία μιας πορείας που σήμερα έχει αγγίξει και επηρεάσει τη ζωή πολλών ανθρώπων.Για 90 λεπτά, οθα δημιουργήσει μία ζωντανή και διαδραστική εμπειρία, προσκαλώντας το κοινό όχι απλώς να ακούσει, αλλά να συμμετέχει. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστική ομιλία, μία ειδικά σχεδιασμένη βιωματική άσκηση στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, καθώς και ανοιχτό μέρος ερωτήσεων από το κοινό, δίνοντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επικοινωνία μαζί του.Μέσα από αυτή τη συμμετοχική εμπειρία, ο Κέρτις θα μιλήσει για τις πεποιθήσεις που καθορίζουν τις επιλογές μας, τα εσωτερικά εμπόδια που συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αρχίσουμε να αλλάζουμε βαθιά ριζωμένα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς.Μία συνάντηση γύρω από την προσωπική μεταμόρφωση, την αυτογνωσία, τη δύναμη του υποσυνείδητου και την ικανότητά μας να διεκδικήσουμε μια ζωή με περισσότερη ελευθερία, σκοπό και δυνατότητες. Γιατί, όπως πρεσβεύει ο, αυτό που σήμερα μοιάζει αδύνατο μπορεί, όταν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τις δυνατότητές μας, να γίνει πιθανό.

Μετά την κεντρική εκδήλωση, μόνο 80 άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν προσωπικά τον Τζιμ Κέρτις σε ένα αποκλειστικό Meet & Greet. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά και να λάβουν ως δώρο υπογεγραμμένο αντίγραφο του νέου του βιβλίου.



Μία ευκαιρία προσωπικής επαφής με έναν από τους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τη ζωή και το έργο τους στην πεποίθηση ότι η ουσιαστική αλλαγή δεν είναι απλώς μια ιδέα.