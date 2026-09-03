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Ράιαν Ρέινολντς: Οφείλω ολόκληρη την καριέρα μου στην ταινία «Green Lantern»
Ράιαν Ρέινολντς: Οφείλω ολόκληρη την καριέρα μου στην ταινία «Green Lantern»
Έμαθα πάρα πολλά γυρίζοντάς τη, είναι ένα δώρο που συνεχίζει να προσφέρει, εξήγησε ο 49χρονος ηθοποιός
Μπορεί το «Green Lantern» να θεωρήθηκε μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της καριέρας του, όμως ο Ράιαν Ρέινολντς βλέπει σήμερα την ταινία εντελώς διαφορετικά, δηλώνοντας ότι της «χρωστά τα πάντα» και ότι μέσα από αυτήν πήρε ορισμένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της επαγγελματικής και προσωπικής του ζωής.
«Το λατρεύω. Εννοώ, έμαθα πάρα πολλά γυρίζοντας εκείνη την ταινία, Και ξέρω τι σκέφτεστε, σκέφτεστε “έμαθες τι να μην κάνεις”. Εν μέρει, ναι. Αλλά κάθε φορά που φτιάχνεις κάτι τόσο μεγάλο, υπάρχουν βασικά μαθήματα που παίρνεις μαζί σου. Και οφείλω ολόκληρη την καριέρα μου σε εκείνη την ταινία, της οφείλω τα πάντα», δήλωσε ο Ρέινολντς στο Entertainment Tonight.
Ο 49χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι γνώρισε τη σύζυγό του, Μπλέικ Λάιβλι, στα γυρίσματα. Εκείνη συμπρωταγωνιστούσε μαζί του στον ρόλο της Κάρολ Φέρις. «Ήταν απίστευτο. Εννοώ, τα πάντα γύρω από αυτό. Ήταν σαν ένα δώρο που συνεχίζει να προσφέρει. Και πραγματικά απόλαυσα την εμπειρία των γυρισμάτων», εξομολογήθηκε.
Ο Ράιαν Ρέινολντς δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να φορέσει ξανά τη στολή του Χαλ Τζόρνταν. Όπως είπε, θα ήταν θετικός σε μια σύντομη εμφάνιση στη σειρά «Lanterns» του HBO, 15 χρόνια μετά την τελευταία φορά που υποδύθηκε τον ήρωα στην ταινία «Green Lantern». «Θα έκανα οπωσδήποτε ένα cameo σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά.
Παρότι η ταινία δέχθηκε πολύ αρνητικές κριτικές και απογοήτευσε στο box office για τη Warner Bros. Pictures, ο Ρέινολντς είχε δηλώσει στο TIME 100 Summit στη Νέα Υόρκη το 2025 ότι τελικά έγινε η αγαπημένη ταινία του γιου του, Όλιν. Είχε επίσης πει ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων πήρε «μερικά από τα πιο σημαντικά μαθήματα που θα μπορούσε ποτέ να πάρει».
«Το μάθημα που κράτησα, κοιτάζοντας πίσω, ήταν ότι ο χαρακτήρας έχει μεγαλύτερη σημασία από το θέαμα. Τώρα που το βλέπω εκ των υστέρων, είναι κάτι που διαμόρφωσε πραγματικά τη δική μου οπτική», είχε τονίσει.
«Το λατρεύω. Εννοώ, έμαθα πάρα πολλά γυρίζοντας εκείνη την ταινία, Και ξέρω τι σκέφτεστε, σκέφτεστε “έμαθες τι να μην κάνεις”. Εν μέρει, ναι. Αλλά κάθε φορά που φτιάχνεις κάτι τόσο μεγάλο, υπάρχουν βασικά μαθήματα που παίρνεις μαζί σου. Και οφείλω ολόκληρη την καριέρα μου σε εκείνη την ταινία, της οφείλω τα πάντα», δήλωσε ο Ρέινολντς στο Entertainment Tonight.
Ο 49χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι γνώρισε τη σύζυγό του, Μπλέικ Λάιβλι, στα γυρίσματα. Εκείνη συμπρωταγωνιστούσε μαζί του στον ρόλο της Κάρολ Φέρις. «Ήταν απίστευτο. Εννοώ, τα πάντα γύρω από αυτό. Ήταν σαν ένα δώρο που συνεχίζει να προσφέρει. Και πραγματικά απόλαυσα την εμπειρία των γυρισμάτων», εξομολογήθηκε.
Ryan Reynolds Says He’d ‘Totally Do a Cameo’ in HBO’s ‘Lanterns’ 15 Years After ‘Green Lantern’ https://t.co/HMrP9pAUjy— People (@people) September 3, 2026
Παρότι η ταινία δέχθηκε πολύ αρνητικές κριτικές και απογοήτευσε στο box office για τη Warner Bros. Pictures, ο Ρέινολντς είχε δηλώσει στο TIME 100 Summit στη Νέα Υόρκη το 2025 ότι τελικά έγινε η αγαπημένη ταινία του γιου του, Όλιν. Είχε επίσης πει ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων πήρε «μερικά από τα πιο σημαντικά μαθήματα που θα μπορούσε ποτέ να πάρει».
«Το μάθημα που κράτησα, κοιτάζοντας πίσω, ήταν ότι ο χαρακτήρας έχει μεγαλύτερη σημασία από το θέαμα. Τώρα που το βλέπω εκ των υστέρων, είναι κάτι που διαμόρφωσε πραγματικά τη δική μου οπτική», είχε τονίσει.
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