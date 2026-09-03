Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Πίτερ Κάλεν που πέθανε στα 85 του χρόνια

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Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Πίτερ Κάλεν, του Καναδού ηθοποιού που έγινε γνωστός ως η φωνή του Optimus Prime στους «Transformers». Ο Κάλεν πέθανε πριν από μερικές μέρες σε ηλικία 85 ετών. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο εξασφάλισε το TMZ, ως αιτία θανάτου αναφέρεται καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από πνευμονική ανεπάρκεια.Ως υποκείμενη αιτία αναφέρεται κακοήθης νεοπλασία στον κάτω λοβό του πνεύμονα, γεγονός που σημαίνει ότι είχε όγκο στο κατώτερο τμήμα είτε του δεξιού είτε του αριστερού πνεύμονα. Ο ηθοποιός πρόκειται να ταφεί στο Forest Lawn στις 9 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.Η οικογένειά του είχε δηλώσει στο TMZ ότι πέθανε «γαλήνια, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια και παραμένοντας στις καρδιές των πολλών φίλων του και των αμέτρητων θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο». Στην ανακοίνωση προσέθεταν: «Η οικογένειά του ζητά να τιμήσετε την αξιοσημείωτη παρακαταθήκη του προσφέροντας στις κοινότητές σας και καθοδηγώντας τους άλλους με συμπόνια, ακεραιότητα και αφοσίωση, και να θυμάστε πάντα τη φράση “να είσαι αρκετά δυνατός ώστε να μπορείς να είσαι ευγενικός”».Ο Κάλεν έγινε διάσημος χαρίζοντας τη φωνή του στον Optimus Prime στο franchise των «Transformers». Συνδέθηκε με τον εμβληματικό χαρακτήρα για πρώτη φορά στην αρχική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων «Transformers» τη δεκαετία του 1980 και επανέλαβε τον ρόλο στην ταινία «The Transformers: The Movie» το 1986.Δύο δεκαετίες αργότερα, χάρισε ξανά τη χαρακτηριστική φωνή του στον Optimus Prime στην κινηματογραφική μεταφορά του «Transformers» του 2007, σε σκηνοθεσία Μάικλ Μπέι, με πρωταγωνιστές τον Σάια ΛαΜπεφ και τη Μέγκαν Φοξ. Στη συνέχεια έδωσε τη φωνή του στον χαρακτήρα σε όλες τις live-action ταινίες των «Transformers», μεταξύ των οποίων οι «Transformers: Revenge of the Fallen» (2009), «Transformers: Dark of the Moon» (2011), «Transformers: Age of Extinction» (2014), «Transformers: The Last Knight» (2017), «Bumblebee» (2018) και «Transformers: Rise of the Beasts» (2023).Πέρα από τον Optimus Prime, ο Κάλεν ήταν επίσης γνωστός για τη φωνή του Γκαρή στη σειρά «The New Adventures of Winnie the Pooh» του 1988. Συνέχισε να δίνει τη φωνή του στον αγαπημένο χαρακτήρα σε πολυάριθμες παραγωγές της Disney επί δεκαετίες. Τη φωνή του είχε δώσει μεταξύ άλλων στον Κινγκ Κονγκ στην ταινία «King Kong» του 1976.Το 2023 τιμήθηκε με βραβείο συνολικής προσφοράς από την Εθνική Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών στα Children’s & Family Emmy Awards για την εξαιρετική συμβολή του στον χώρο των voice over actors.