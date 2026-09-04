ΕΚΤ: Μία ακόμη αύξηση επιτοκίων και… τέλος βλέπουν οι αναλυτές, σε αντίθετη πορεία οι αγορές
ΕΚΤ: Μία ακόμη αύξηση επιτοκίων και… τέλος βλέπουν οι αναλυτές, σε αντίθετη πορεία οι αγορές
Οι οικονομολόγοι αναμένουν μία τελευταία αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ στο 2,5%, ενώ οι αγορές στοιχηματίζουν σε περισσότερες
Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε ακόμη μία αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, χωρίς όμως να ακολουθήσουν νέες αυξήσεις στη συνέχεια, μια εξέλιξη σαφώς πιο ήπια από αυτή που προεξοφλούν σήμερα οι αγορές.
Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων σε έρευνα του Bloomberg αναμένει ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα αυξηθεί κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,5%, στη συνεδρίαση της Πέμπτης και θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027. Αντίθετα, οι traders τιμολογούν περίπου τρεις ακόμη αυξήσεις μέχρι τα μέσα της επόμενης χρονιάς.
Η απόκλιση αυτή αναδεικνύει τη δύσκολη εξίσωση που καλείται να λύσει η ΕΚΤ, καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέα αναστάτωση στις ενεργειακές αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ξανά προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο εκτοξεύεται σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2023.
Παρά το γεγονός ότι ο αυξημένος πληθωρισμός δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι παγιώνεται, οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων σε έρευνα του Bloomberg αναμένει ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα αυξηθεί κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,5%, στη συνεδρίαση της Πέμπτης και θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2027. Αντίθετα, οι traders τιμολογούν περίπου τρεις ακόμη αυξήσεις μέχρι τα μέσα της επόμενης χρονιάς.
Η απόκλιση αυτή αναδεικνύει τη δύσκολη εξίσωση που καλείται να λύσει η ΕΚΤ, καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέα αναστάτωση στις ενεργειακές αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ξανά προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο εκτοξεύεται σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2023.
Παρά το γεγονός ότι ο αυξημένος πληθωρισμός δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι παγιώνεται, οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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