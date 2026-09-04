Τέλος χρόνου σήμερα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών στα ΑΕΙ, αναλυτικά η διαδικασία

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών 2026 – Ποιοι εγγράφονται ηλεκτρονικά, οι κωδικοί, οι ειδικές κατηγορίες και τι ακολουθεί μετά την εγγραφή





Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας.







Πού γίνεται η εγγραφή

Οι επιτυχόντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2026 του Υπουργείου Παιδείας. Η επίσημη πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών είναι η εξής: https://eregister.it.minedu.gov.gr







Τα βήματα για τη σύνδεση στην πλατφόρμα

Για τους επιτυχόντες των

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- ο ίδιος κωδικός ασφαλείας (password) που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο.



Εάν κάποιος έχει χάσει ή δεν θυμάται τον κωδικό ασφαλείας, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας νέου μέσα από την εφαρμογή.



Για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις ισχύει διαφορετικός τρόπος εισόδου: χρησιμοποιείται το e-mail που είχε δηλωθεί στο Μηχανογραφικό και ο κωδικός ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί για την αντίστοιχη εφαρμογή.



Εκπνέει σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας.Οι εγγραφές αφορούν στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες υποψηφίων. Σημειώνεται, ότι η ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί το απαραίτητο διοικητικό βήμα για την ολοκλήρωση της εισαγωγής στη σχολή ή στο τμήμα επιτυχίας, καθώς είναι υποχρεωτική για τις κατηγορίες που προβλέπονται από το υπουργείο.Οι επιτυχόντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2026 του Υπουργείου Παιδείας. Η επίσημη πλατφόρμα ηλεκτρονικώνείναι η εξής: https://eregister.it.minedu.gov.grΗ διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά για τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή και η προθεσμία, όπως προαναφέρθηκε, εκπνέει σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2026.Για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, απαιτούνται:- ο 8ψήφιος κωδικός εξετάσεων υποψηφίου,- ο ίδιος κωδικός ασφαλείας (password) που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό Δελτίο.Εάν κάποιος έχει χάσει ή δεν θυμάται τον κωδικό ασφαλείας, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας νέου μέσα από την εφαρμογή.Για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις ισχύει διαφορετικός τρόπος εισόδου: χρησιμοποιείται το e-mail που είχε δηλωθεί στο Μηχανογραφικό και ο κωδικός ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί για την αντίστοιχη εφαρμογή.

Το υπουργείο έχει προβλέψει, επίσης, αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης μέσα στην εφαρμογή, ενώ από 1ης Σεπτεμβρίου παρέχεται υποστήριξη από τις σχολικές μονάδες για ζητήματα πρόσβασης των επιτυχόντων στις ηλεκτρονικές εγγραφές.



Ποιοι υποχρεούνται να εγγραφούν

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι υποχρεωτική για:



• τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2026,



• τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις του 2026,



• τους επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.



Η διαδικασία αφορά εγγραφές σε ΑΕΙ, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ, σύμφωνα με την επίσημη πλατφόρμα.



Ποιοι δεν κάνουν εγγραφή στη συγκεκριμένη πλατφόρμα

Στη διαδικασία εγγραφών υπάρχουν εξαιρέσεις. Ειδικότερα, οι επιτυχόντες στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και Ρόδου δεν ακολουθούν την ίδια διαδικασία.

Για τις συγκεκριμένες σχολές, η προθεσμία και ο τρόπος εγγραφής καθορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία και τις ίδιες τις σχολές. Επομένως, ένας επιτυχών σε στρατιωτική ή αστυνομική σχολή δεν πρέπει να θεωρήσει ότι η σημερινή προθεσμία της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας αφορά αυτομάτως και τη δική του εγγραφή.



Τι ισχύει για όσους ήταν ήδη φοιτητές

Οι επιτυχόντες που είχαν ήδη εγγραφεί σε άλλο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου σε ελληνικό ΑΕΙ ή Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία, οφείλουν μέσα από το ίδιο πληροφοριακό σύστημα να δηλώσουν το Τμήμα ή τη Σχολή όπου είναι ήδη εγγεγραμμένοι και να ζητήσουν ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο νέο Τμήμα, στο οποίο πέτυχε. Πρόκειται για σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αφορά αρκετούς υποψηφίους οι οποίοι, έχοντας ήδη περάσει σε μία σχολή τα προηγούμενα χρόνια, πέτυχαν φέτος σε διαφορετικό τμήμα.



Ειδική διαδικασία για τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις

Για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, ισχύουν τα εξής:



Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή, απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Γραμματεία του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τον επιτυχόντα ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής. Μεταξύ των δικαιολογητικών περιλαμβάνονται αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, τίτλος απόλυσης και το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.



Τι ισχύει για τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης

Οι επιτυχόντες που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης πραγματοποιούν την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω της πλατφόρμας. Παράλληλα, όμως, οφείλουν μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα να αποστείλουν με courier ή να καταθέσουν στη Γραμματεία της σχολής τη σχετική βεβαίωση, που αποδεικνύει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου - υπάρχει ειδική πρόβλεψη και για όσους έχουν μετεγγραφεί σε δήμο άλλης περιοχής.



Πόσοι είναι φέτος οι πρωτοετείς φοιτητές

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, 70.593 υποψήφιοι συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, εκ των οποίων 60.584 μέσω ΓΕΛ και 10.009 μέσω ΕΠΑΛ.



Συνολικά, 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ εισήχθησαν σε Πανεπιστήμια, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και σχολές των Ακαδημιών Πυροσβεστικής, Εμπορικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος.



Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των φοιτητών, που εγγράφονται μέχρι σήμερα μέσω της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς περιλαμβάνει και σχολές, στις οποίες η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται χωριστά.



Η επόμενη ημέρα της εγγραφής

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής, κάθε πανεπιστήμιο ενημερώνει τους νέους φοιτητές για τα επόμενα βήματα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση ιδρυματικού λογαριασμού, την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος, τις διαδικασίες μαθημάτων και δηλώσεων και, όπου προβλέπεται, τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Επομένως, συστήνεται στους πρωτοετείς να παρακολουθούν συστηματικά την ιστοσελίδα και τις ανακοινώσεις της σχολής τους, καθώς αρκετές από τις επόμενες διαδικασίες καθορίζονται από το ίδιο το πανεπιστήμιο.



Σχετικά με τις μετεγγραφές

Για τους πρωτοετείς, οι οποίοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν τη μετεγγραφή τους, το υπουργείο έχει προαναγγείλει και φέτος πως η διαδικασία θα τρέξει νωρίτερα, με στόχο το βασικό σκέλος να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.



Σε κάθε περίπτωση, η ηλεκτρονική εγγραφή στη σχολή επιτυχίας είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να συγχέεται με τη μετεγγραφή, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες.



Σχετικά με τη στέγαση

Η έναρξη της φοιτητικής ζωής, για πολλούς συνδέεται άμεσα με το κόστος στέγασης. Σημειώνεται, ότι το κράτος διαθέτει φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, με το ποσό να διαμορφώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, στα 1.500 ευρώ, στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ προβλέπεται ποσό 2500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης και υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.



Για το 2026 η συνολική χρηματοδότηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος έχει ανέλθει στα 90 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.



Η φετινή διαδικασία για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 είχε προθεσμία έως τις 31 Ιουλίου 2026, συνεπώς οι νέοι πρωτοετείς δεν θα πρέπει να θεωρήσουν ότι η σημερινή εγγραφή ανοίγει αυτομάτως νέα προθεσμία για το στεγαστικό επίδομα αλλά για κάθε επόμενη περίοδο πρέπει να αναμένουν τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.