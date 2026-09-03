Τζον Μάλκοβιτς: Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ, κάνω αυτό που αγαπώ, δηλώνει στα 72 του
Τζον Μάλκοβιτς: Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ, κάνω αυτό που αγαπώ, δηλώνει στα 72 του
Νομίζω ότι θα με αποσύρουν εκείνοι όταν έρθει η ώρα, τονίζει ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός
Ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Τζον Μάλκοβιτς έχει διαγράψει μια πλούσια πορεία σχεδόν πέντε δεκαετιών, με περίπου 150 συμμετοχές στο ενεργητικό του, και δεν έχει καμία πρόθεση να επιβραδύνει.
Ο 72χρονος ηθοποιός θεωρείται ήδη ένα από τα πρώτα φαβορί για τα Όσκαρ χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Wild Horse Nine» και έχει καταστήσει σαφές ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα.
Ο Μάλκοβιτς βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου πρόκειται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, τόνισε ότι το πάθος του για την υποκριτική παραμένει αμείωτο.
Όπως είπε: «Όσο για το τι θέλω να κάνω — να συνεχίσω. Εννοώ, λίγο πολύ κάνω, και κάνω όλη μου τη ζωή, αυτό που αγαπώ, και σκοπεύω να συνεχίσω να το κάνω. Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ, γιατί νομίζω ότι θα με αποσύρουν εκείνοι όταν έρθει η ώρα. Αυτό φαίνεται να είναι η φυσική πορεία των πραγμάτων».
Ο Τζον Μάλκοβιτς έχει ήδη αρχίσει να αποσπά θετικά σχόλια για πιθανή υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία, την οποία υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία ο βραβευμένος με Όσκαρ Μάρτιν ΜακΝτόνα. Ο δημιουργός είναι περισσότερο γνωστός για τις ταινίες «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» του 2017, «The Banshees of Inisherin» του 2022 και «In Bruges» του 2008.
Ο Μάλκοβιτς έχει υπάρξει δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, και τις δύο στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου: για το «In the Line of Fire» το 1993 και για το «Places in the Heart» το 1984.
Τώρα, πολλοί υποστηρίζουν ότι θα βρεθεί και πάλι υποψήφιος για την ερμηνεία του στο «Wild Horse Nine». Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας: «Λίγο πριν από το πραξικόπημα στη Χιλή το 1973, οι πράκτορες της CIA Κρις (Μάλκοβιτς) και Λι (Σαμ Ρόκγουελ) στέλνονται από το Σαντιάγο στο Νησί του Πάσχα από την επικεφαλής τους, MJ (Στιβ Μπουσέμι). Ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού, και ενώ οι δύο επί χρόνια συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις συνωμοσίες του παρόντος, ο νέος δεσμός του Κρις με δύο επαναστάτριες φοιτήτριες (Μαριάνα ντι Τζιρόλαμο και Αϊλίν Σάλας) απειλεί να εκτροχιάσει το ταξίδι όλων σε αυτόν τον απομονωμένο παράδεισο».
Η μαύρη κωμωδία «Wild Horse Nine» θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 6 Νοεμβρίου.
Ο 72χρονος ηθοποιός θεωρείται ήδη ένα από τα πρώτα φαβορί για τα Όσκαρ χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Wild Horse Nine» και έχει καταστήσει σαφές ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα.
Ο Μάλκοβιτς βρίσκεται αυτή την περίοδο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου πρόκειται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, τόνισε ότι το πάθος του για την υποκριτική παραμένει αμείωτο.
Όπως είπε: «Όσο για το τι θέλω να κάνω — να συνεχίσω. Εννοώ, λίγο πολύ κάνω, και κάνω όλη μου τη ζωή, αυτό που αγαπώ, και σκοπεύω να συνεχίσω να το κάνω. Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ, γιατί νομίζω ότι θα με αποσύρουν εκείνοι όταν έρθει η ώρα. Αυτό φαίνεται να είναι η φυσική πορεία των πραγμάτων».
John Malkovich, 72, talks retirement as he becomes Oscars favorite 50 years into acting career https://t.co/yQTLbQL9hp— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 3, 2026
Ο Μάλκοβιτς έχει υπάρξει δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, και τις δύο στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου: για το «In the Line of Fire» το 1993 και για το «Places in the Heart» το 1984.
Τώρα, πολλοί υποστηρίζουν ότι θα βρεθεί και πάλι υποψήφιος για την ερμηνεία του στο «Wild Horse Nine». Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας: «Λίγο πριν από το πραξικόπημα στη Χιλή το 1973, οι πράκτορες της CIA Κρις (Μάλκοβιτς) και Λι (Σαμ Ρόκγουελ) στέλνονται από το Σαντιάγο στο Νησί του Πάσχα από την επικεφαλής τους, MJ (Στιβ Μπουσέμι). Ανάμεσα στα εμβληματικά αγάλματα του νησιού, και ενώ οι δύο επί χρόνια συνεργάτες παλεύουν με το σκοτεινό παρελθόν τους και τις συνωμοσίες του παρόντος, ο νέος δεσμός του Κρις με δύο επαναστάτριες φοιτήτριες (Μαριάνα ντι Τζιρόλαμο και Αϊλίν Σάλας) απειλεί να εκτροχιάσει το ταξίδι όλων σε αυτόν τον απομονωμένο παράδεισο».
Η μαύρη κωμωδία «Wild Horse Nine» θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 6 Νοεμβρίου.
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