Τζον Μάλκοβιτς: Δεν σκοπεύω να αποσυρθώ, κάνω αυτό που αγαπώ, δηλώνει στα 72 του

Ο Τζον Μάλκοβιτς έχει ήδη αρχίσει να αποσπά θετικά σχόλια για πιθανή υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία, την οποία υπογράφει σε σενάριο και σκηνοθεσία ο βραβευμένος με Όσκαρ Μάρτιν ΜακΝτόνα. Ο δημιουργός είναι περισσότερο γνωστός για τις ταινίες «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» του 2017, «The Banshees of Inisherin» του 2022 και «In Bruges» του 2008.

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