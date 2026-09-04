Trade Estates: Τέλος του 2029 θα λειτουργήσει το νέο εμπορικό πάρκο στο Ελληνικό

To τελευταίο τρίμηνο του 2029 αναμένεται να λειτουργήσει το νέο εμπορικό πάρκο της Trade Estates ΑΕΕΑΠ εντός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού που έχει εισέλθει πλέον στην κατασκευαστική του φάση. Την ίδια στιγμή η εταιρεία συνεχίζει για το δεύτερο μισό του 2026 «με σταθερά ανοδικές επιδόσεις, αντοχές και υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος που έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό κοντά στο 49% μέχρι στιγμής με ορίζοντα το 2028», όπως ανέφερε η διοίκηση της εισηγμένης Επενδυτικής Ακινήτων χθες, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026.



Σημειώνεται εδώ ότι το συνολικό ύψος του επενδυτικού προγράμματος της ΑΕΕΑΠ που συνδέεται με τον όμιλο Fourlis, αντιστοιχεί σε 250 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024- 2028, με τα κεφάλαια που έχουν διατεθεί έως και το α’ εξάμηνο του 2026 να αντιστοιχούν σε 123,6 εκατ. ευρώ, προοπτική για επιπλέον 21,6 έως το τέλος της εφετινής χρονιάς, ενώ 34,7 εκατ. ευρώ και 69,7 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα διατεθούν αντίστοιχα το 2027 και το 2028.



«Το επενδυτικό μας πρόγραμμα παραμένει εντός σχεδιασμού, ενώ η πρόοδος των βασικών projects αναμένεται να ενισχύσει τόσο την αξία του χαρτοφυλακίου όσο και τα μελλοντικά κέρδη», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Παπούλης, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε επικαιροποίηση του επενδυτικού πλάνου.



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