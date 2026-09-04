IDEAL: Επενδυτικό γκάζι σε Μπάρμπα Στάθης, Attica και Byte – Το εργοστάσιο των €35 εκατ. και τα νέα καταστήματα

CapEx περίπου 50 εκατ. ευρώ φέτος μόνο από τη Μπάρμπα Στάθης - Διπλασιάζεται η παραγωγική δυναμικότητα στα κατεψυγμένα με τη μεγάλη επένδυση στη Λάρισα - Τα σχέδια της Attica για Ελληνικό, Attica Beauty και ηλεκτρονικό εμπόριο και η στροφή της Byte σε AI, κυβερνοασφάλεια και εξωτερικό