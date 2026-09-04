IDEAL: Επενδυτικό γκάζι σε Μπάρμπα Στάθης, Attica και Byte – Το εργοστάσιο των €35 εκατ. και τα νέα καταστήματα
IDEAL: Επενδυτικό γκάζι σε Μπάρμπα Στάθης, Attica και Byte – Το εργοστάσιο των €35 εκατ. και τα νέα καταστήματα
CapEx περίπου 50 εκατ. ευρώ φέτος μόνο από τη Μπάρμπα Στάθης - Διπλασιάζεται η παραγωγική δυναμικότητα στα κατεψυγμένα με τη μεγάλη επένδυση στη Λάρισα - Τα σχέδια της Attica για Ελληνικό, Attica Beauty και ηλεκτρονικό εμπόριο και η στροφή της Byte σε AI, κυβερνοασφάλεια και εξωτερικό
Ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα, που εκτείνεται από τη δημιουργία νέου εργοστασίου και κέντρων διανομής μέχρι το άνοιγμα νέων καταστημάτων και τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, βρίσκεται σε εξέλιξη στις βασικές συμμετοχές της IDEAL Holdings.
Μπάρμπα Στάθης, Attica Πολυκαταστήματα και όμιλος Byte επιταχύνουν τις επενδύσεις τους, με τη μεγαλύτερη κίνηση να προέρχεται από τη βιομηχανία τροφίμων, όπου μόνο για φέτος προβλέπονται κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 50 εκατ. ευρώ.
Τα σχέδια παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τις διοικήσεις των τριών εταιρειών κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου της IDEAL, τα οποία έδειξαν ανάπτυξη και στις τρεις βασικές συμμετοχές. Σε συγκρίσιμη βάση, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 274,6 εκατ. ευρώ έναντι 248,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11%, ενώ σε δημοσιευμένη βάση η αύξηση ήταν 27%, λόγω και της πλήρους ενσωμάτωσης της Μπάρμπα Στάθης. Τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 10% στα 28,8 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη κατά 18% στα 13,4 εκατ. ευρώ.
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Μπάρμπα Στάθης, Attica Πολυκαταστήματα και όμιλος Byte επιταχύνουν τις επενδύσεις τους, με τη μεγαλύτερη κίνηση να προέρχεται από τη βιομηχανία τροφίμων, όπου μόνο για φέτος προβλέπονται κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 50 εκατ. ευρώ.
Τα σχέδια παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τις διοικήσεις των τριών εταιρειών κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου της IDEAL, τα οποία έδειξαν ανάπτυξη και στις τρεις βασικές συμμετοχές. Σε συγκρίσιμη βάση, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 274,6 εκατ. ευρώ έναντι 248,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11%, ενώ σε δημοσιευμένη βάση η αύξηση ήταν 27%, λόγω και της πλήρους ενσωμάτωσης της Μπάρμπα Στάθης. Τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 10% στα 28,8 εκατ. ευρώ και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη κατά 18% στα 13,4 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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